Milano Fashion Week! Ecco i 5 capi jeans più trendy del momento!

La Milano Fashion Week continua a dettare le tendenze del nuovo anno, e tra queste non mancherà assolutamente il jeans, o meglio, il tessuto denim! Pantaloni, giacche o total look l’importante è che siano di jeans!

Si è ufficialmente conclusa la Milano Fashion Week, settimana in cui la capitale della moda italiana ospita le sfilate più importanti, le star più IN, e soprattutto occasione in cui vengono svelate le nuove tendenze dell’anno che verrà. E come ogni anno non potevamo aspettarci di meno: le novità introdotte dai big del fashion sono tantissime e tutte da scoprire!

Prada, Max Mara, Versace, Etro, Missoni e molti altri si sono espressi attraverso le passerelle più IN della Milano Fashion Week, e tutti in maniera originale e singolare hanno gettato le basi della moda del futuro.

Nelle scorse collezioni avevamo avuto la sensazione di un graduale ritorno al passato, dove tendenze in disuso trovavano terreno fertile attraverso la moda street style. Questo concetto è stato predominante anche in questa settimana della moda.

Tutti gli stilisti hanno espresso la loro visione in fatto di fashion, e hanno scelto non solo di ritornare al passato, ma di riutilizzare quelle tendenze utilizzate allo sfinimento per anni, che pensavamo di aver finalmente riposto nel dimenticatoio.

Ad esempio? Le vite basse! Missoni ed Etro optano per pantaloni morbidi a vita bassa, abbinati a crop top dalla pancia scoperta, mixando le forme degli anni 2000 alle fantasie e texture degli anni ’60. Versace preferisce i corpetti e i tubini aderenti abbinati a tessuti latex e pump heels, mostrando una femminilità spiccata e decisa. Fendi riporta in auge le sottogonne, da indossare rigorosamente come capo principale del total look.

Questo è in generale il quadro in fatto di fashion futuro secondo i brand di lusso, ma entrando nel dettaglio si questa fashion week un altro elemento colpisce la nostra attenzione, o meglio, un tessuto.

Ebbene si, perché uno dei tessuti predominanti di quasi tutte le sfilate della Milano Fashion Week 2002 è stato il jeans.

Già da qualche anno abbiamo imparato ad utilizzare il pantalone jeans in qualunque occasione, adesso però dobbiamo effettuare l’upgrade. Ogni capo del nostro look può essere di tessuto denim! E allora scopriamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna i 5 capi MUST-HAVE in tessuto jeans da avere assolutamente secondo la Milano Fashion Week!

I 5 capi jeans da avere assolutamente secondo la Milano Fashion Week!

Facciamo prima una precisazione: si intende per denim il tessuto con il quale viene costituito il pantalone jeans. Nel corso degli anni la parola “jeans” ha assunto anche il significato sinonimo di “denim”. Quindi in questa guida di stile oggi parleremo del tessuto jeans e dei 5 capi più trendy da avere assolutamente in questo tessuto!

La Milano Fashion Week si è espressa, ed è stato decretato che il tessuto jeans è decisamente il più trendy di tutti! Come utilizzarlo?

pantaloni : il classico pantalone jeans è il salvavita di ogni donna. Secondo le nuove regole in fatto di fashion vanno indossati a vita bassa, o per lo meno media, e morbidi, larghi in gamba a partire dai fianchi. Assolutamente da abolire il jeans skinny.

: il classico pantalone jeans è il salvavita di ogni donna. Secondo le nuove regole in fatto di fashion vanno indossati a vita bassa, o per lo meno media, e morbidi, larghi in gamba a partire dai fianchi. Assolutamente da abolire il jeans skinny. camicia : amiamo la camicia in ogni sua sfumatura, ancora di più se in tessuto jeans. Da indossare per il lavoro sotto una giacca blazer o per una passeggiata in centro aperta con una t-shirt stampata sotto.

: amiamo la camicia in ogni sua sfumatura, ancora di più se in tessuto jeans. Da indossare per il lavoro sotto una giacca blazer o per una passeggiata in centro aperta con una t-shirt stampata sotto. giacca oversize : altra tendenza street style è la giacca tessuto jeans modello oversize, da indossare per la mezza stagione al posto del classico giubbino in eco pelle.

: altra tendenza street style è la giacca tessuto jeans modello oversize, da indossare per la mezza stagione al posto del classico giubbino in eco pelle. gonna midi: a vita alta e con spacco laterale, la gonna del 2022 deve essere di jeans. T-shirt bianca, trench coat beige e décolleté nude è la perfetta mise per una giornata casual. Da non dimenticare la tendenza dei colori nude, perfetta per la primavera 2022!

a vita alta e con spacco laterale, la gonna del 2022 deve essere di jeans. T-shirt bianca, trench coat beige e décolleté nude è la perfetta mise per una giornata casual. Da non dimenticare la tendenza dei colori nude, perfetta per la primavera 2022! total look: amiamo il jeans? E allora perché non creare un total look? Camicia jeans, pantalone jeans oversize e sneakers bianca! Il perfetto look casual trendy!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista i 5 capi più trendy secondo la Milano Fashion Week rigorosamente in jeans!

Alla prossima guida di stile, con tutte le novità in fatto di moda, e non solo, per voi!