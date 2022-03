Pedicure over 50: tutti i segreti per un risultato da pro

Pedicure over 50, ti sveliamo tutti i passaggi necessari per un risultato efficace e duraturo. Scopriamoli insieme.

Oggi ti sveleremo, passo dopo passo, tutti gli step necessari per ottenere un’incredibile pedicure professionale fatta in casa. Se i tuoi piedi hanno visto giorni migliori e non sei in grado, per una ragione o un’altra, di andare dalla tua estetista di fiducia, non devi preoccuparti.

Non sei costretta a nascondere i tuoi piedi, tenendo tutto il giorno i calzini o indossando delle scarpe chiuse quando esci. Grazie al nostro aiuto avrai la possibilità di sfoggiare i tuoi meravigliosi piedi H24.

Pedicure over 50, per un risultato da 10 e lode

Finché hai con te una serie di strumenti, è relativamente facile fare una pedicure fatta in casa. Quindi, ti serviranno un tagliaunghie, una lima, una base, un top coat e uno smalto.

Sarebbe ottimo avere anche altri strumenti come un pediluvio, l’olio per cuticole e una lima per rimuovere i calli. Ma se non li hai, non preoccuparti. Anche senza, si può ottenere una pedicure duratura ed efficace. Perciò, ti elenchiamo qui di seguito tutti i passaggi necessari per ottenere una pedicure over 50 professionale.

Rimuovi il vecchio smalto

Rimuovi ogni residuo di smalto con un batuffolo di cotone e un solvente per unghie. Quello senza acetone è più delicato, ma l’acetone aiuterà a rimuovere più facilmente qualsiasi smalto ostinato, come quelli che contengono i tanto amati quanto odiati glitter.

Se non hai un batuffolo di cotone, puoi usare un tovagliolo di carta, ma questo materiale non è così abrasivo, quindi ti ci vorrà un po’ più di tempo per rimuovere lo smalto.

Immergi i piedi

Se hai un pediluvio, questo è il momento giusto per usarlo! In alternativa, non scoraggiarti, riempi semplicemente la vasca e siediti sul bordo.

Riempi la vasca con acqua calda e immergici i piedi. Lasciali dentro per 5 o 10 minuti, giusto il tempo di ammorbidire le cuticole, poi procedi ad asciugare un piede alla volta. Se hai un prodotto per rimuovere le cuticole, applicalo intorno alle cuticole e sui talloni, in modo da aiutare a lisciare i piedi ruvidi e rimuovere i calli.

Taglia e lima le unghie

A questo punto, puoi prendere il tagliaunghie e iniziare a tagliare. Non preoccuparti di essere perfetta, perché con la lima puoi ammorbidire i bordi e modellare a tuo piacimento.

La lima per piedi la puoi usare anche per i talloni o le dita dei piedi, se risultano un po’ ruvidi. In alternativa, va bene anche una pietra pomice per lisciare delicatamente la pelle e i calli che potresti avere.

Fatti un piccolo massaggio

Una volta che entrambi i piedi sono asciutti e trattati, applica un po’ di crema idratante per pelle secca su ogni piede. Massaggia i piedi e le dita per qualche minuto o per tutto il tempo che vuoi! Se hai un massaggiatore elettrico per piedi ancora meglio, ma in questo caso, non aggiungere la crema.

Prepara le dita dei piedi

Usa un batuffolo di cotone per rimuovere qualsiasi residuo oleoso in eccesso: questo aiuta lo smalto a durare più a lungo. Fatto ciò, separa le dita. Puoi usare i separatori per le dita, oppure, se non li hai, opta semplicemente per un pezzo di tovagliolo di carta: basta attorcigliarlo e intrecciarlo tra le dita dei piedi.

Applica un sottile strato di base coat

Mi raccomando, non saltare questo passaggio, perché è proprio questo step che permette alla tua pedicure di durare il più a lungo possibile. Infatti, la base coat è ciò che fornisce una barriera tra gli oli naturali delle tue unghie e lo smalto.

Applica lo smalto

Una volta che la base si è asciugata, applica uno strato sottile del tuo smalto. Lascialo asciugare, poi applica un secondo strato. Quale colore di smalto preferisci? Scopri cosa rivela di te.

Non dimenticare il top coat

Un altro passo step fondamentale per far durare lo smalto: il top coat. Un sottile strato di top coat aiuta a sigillare il tutto e previene le eventuali sbeccature.

Fatto ciò, non ti resta che lasciare asciugare la tua pedicure per 15 o 20 minuti. Meglio aspettarne una trentina se devi subito indossare i calzini o le scarpe.