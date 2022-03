3 metodi infallibili per salutare per sempre la cellulite

Molte donne pensano che per combattere la cellulite sia necessario sottoporsi a trattamenti spesso costosi ed anche più o meno invasivi: non è assolutamente così. Esistono 3 metodi infallibili per dire addio alla cellulite.

Partiamo subito con la risposta definitiva alle domande che molte donne si pongono: cos’è la cellulite e soprattutto perchè proprio a me? Innanzitutto, la cellulite (PEFS Pannicolopatia edemato- fibrosclerotica) è un processo infiammatorio a carico del tessuto adiposo sottocutaneo dovuto a ipertrofia delle cellule adipose e ad alterazioni del sistema venoso e linfatico, che provocano ritenzione idrica e ristagno dei liquidi presenti tra le cellule. Il progressivo ristagno dei liquidi crea aree della pelle dal tipico aspetto “a buccia d’arancia”.

I fattori che determinano la formazione di cellulite sono diversi. Alcuni sono immodificabili (tra questi ricordiamo soprattutto la genetica, dal momento che la cellulite è anche ereditaria), altri invece sono modificabili (come lo stile di vita). Il fattore positivo è comunque può essere contrastata. Ecco quindi 3 semplici, ma infallibile metodi per eliminare la cellulite.

3 metodi per eliminare la cellulite

La prima cosa che dobbiamo fare è distinguere i tre tipi di cellulite che esistono:

cellulite compatta : questa tipologia colpisce soprattutto i soggetti tonici e dalla corporatura muscolare adeguata alla propria fisicità,

: questa tipologia colpisce soprattutto i soggetti tonici e dalla corporatura muscolare adeguata alla propria fisicità, cellulite flaccida : si manifesta in silhouette ipotoniche e in persone non più giovanissime,

: si manifesta in silhouette ipotoniche e in persone non più giovanissime, cellulite edematosa: è presente solo sulle gambe ed è la conseguenza di un problema circolatorio importante.

Detto ciò, esistono comunque 3 metodi infallibili per dire addio alla cellulite. Eccoli.

Modifica la tua alimentazione

Dimagrire spesso può essere già il primo passo per eliminare la cellulite, ma attenzione: è importante che il dimagrimento sia progressivo. Perdere peso troppo velocemente potrebbe avere l’effetto inverso e peggiorare il problema. Parallelamente bisognerebbe lavorare per rafforzare i muscoli di gambe, cosce e glutei, le zone su cui si forma più spesso la cellulite insomma.

Le regole da seguire per contrastare la cellulite sono più o meno queste:

Consuma 3 porzioni di frutta e 2 di verdura al giorno così da assumere sali minerali e vitamine antiossidanti che combattono i radicali liberi;

Bevi almeno 2 litri di acqua al giorno, per favorire il corretto ricambio dei liquidi e mantenere una buona idratazione;

Limita l’uso di sale al massimo;

Segui un’alimentazione bilanciata in macro e micronutrienti per evitare l’eccesso di grassi e guadagnare salute;

Rispetta il tuo bilancio energetico, introducendo tante calorie quante ne consumi.

2. Favorisci metabolismo e microcircolazione

Per favorire metabolismo e microcircolazione è necessario usare varie accortezze nella vita quotidiana. Un esempio? Non accavallare le gambe per troppo tempo: questa posizione rende più difficile la circolazione delle gambe. Anche evitare di passare troppo tempo in piedi può essere importante, dal momento che soprattutto stare immobili rende più difficile il ritorno venoso al cuore.

Anche evitare abiti e scarpe stretti – fatta eccezione per le calze a compressione graduata, che invece posso aiutarci davvero tanto – può essere molto utile, così come anche evitare tacchi troppo alti e soprattutto troppo spesso.

3. Ridurre lo stress

La relazione tra stress e cellulite è dovuta al cortisolo, ormone steroideo sintetizzato dalle ghiandole surrenali, anche definito proprio ormone dello stress. Quando la produzione di cortisolo è in eccesso può avere effetti negativi sul corpo: uno di questi è proprio la comparsa di inestetismi come cellulite, grasso localizzato, rughe o acne.

Un altro effetto del troppo cortisolo è l’aumento della massa grassa è un effetto tipico dello stress, dovuto all’influenza del cortisolo sull’aumento della glicemia, della produzione di acidi grassi e del catabolismo proteico. In questo caso, solo una parte degli zuccheri viene utilizzata come energia, mentre tutto il resto viene immagazzinato come grasso corporeo soprattutto nelle zone di pancia, fianchi, cosce e glutei. Quindi combattere lo stress significa anche ridurre gli inestetismi.