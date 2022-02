Avere labbra bellissime anche a 50 anni è possibile eccome: basta solo attuare qualche piccolo accorgimento. Ecco quindi 3 segreti per avere labbra perfette a 50 anni.

Fino a 40 anni l’obiettivo è semplicemente valorizzare le labbra in base alla loro forma, renderle più carnose (oppure esaltarle se già lo sono di natura), scegliere il colore del rossetto e del gloss.

Dopo l’obiettivo cambia decisamente: diventa quasi sempre il ringiovanimento. Spesso verso i 50 anni si iniziano a vedere i segni dell’età, come rughe, codice a barre, aridità e assottigliamento. La forma delle labbra poi inizia a modificarsi e la loro struttura cambia. Gli angoli della bocca cominciano scendere verso il basso modificando tutta l’espressione del volto. Ecco quindi 3 passi da compiere per valorizzare le labbra e farle apparire perfette a 50 anni.

3 cose da fare per avere labbra perfette a 50 anni

Partiamo subito con il rispondere ad una domanda che perseguita tantissime donne: perchè le labbra ad un certo punto si assottigliano? Esistono varie risposte a questa domanda, ma possiamo riassumere il concetto così. Il fattore principale dell’invecchiamento è la disidratazione. Con il passare del tempo la pelle perde la sua capacità di trattenere acqua e si assottiglia. Il film idrolipidico cutaneo che dovrebbe fare da barriera per la pelle diminuisce, lasciando quest’ultima in balia di agenti esterni dannosi, come i raggi UV o l’inquinamento. Questo assottigliamento si riflette anche sulle labbra, che a loro volta perdono di volume e di compattezza.

La buona notizia è che esistono diversi metodi per prevenire l’invecchiamento delle labbra, tra cui utilizzare spesso burro cacao – soprattutto se al karitè, miele, mandorla dolce e oliva – utilizzare solari specifici per la protezione delle labbra durante i mesi estivi, in modo da proteggerle dagli effetti degradanti dei raggi UV durante l’esposizione solare, evitare prodotti cosmetici che contengano ingredienti molto aggressivi, soprattutto per chi soffre di pelle sensibile ed evitare rossetti molto pesanti che non lasciano respirare la pelle.

Curarle continuamente nel modo giusto

Le labbra sono una delle caratteristiche principali del viso di una donna, c’è poco da fare, ma allo stesso tempo sonomolto delicate e sensibili. Il burrocacao da solo basta a prevenire l’invecchiamento ma, se questo poi arriva, non basta più. A questo punto è necessario passare a un balsamo labbra rigenerante con ceramidi o microsfere di acido ialuronico e filtro solare. Applicalo anche come primer per rossetto per mantenere labbra più lisce e compatte.

2. Fare scrub (meglio se naturali)

Una volta a settimana sarebbe bene effettuare uno scrub delicato, magari fatto in casa con miele, olio e zucchero di canna. Subito dopo è consigliabile procedete poi con una crema o una maschera idratante ed efficace.

Questo perchè poi, quando andremo ad applicare il make up, la base dovrà essere idratata e distesa per avere un risultato di gran lunga migliore.

3. Truccarle correttamente

Su questo punto potremmo scrivere un libro. Come dicevamo, le labbra con il tempo tendono a perdere almeno un po’ del loro volume e a cambiare forma. Quindi l’obiettivo deve essere sempre e solo uno: volumizzare.

Come truccarle quindi per valorizzarle? Il segreto è optare per i rossetti opachi: sono a dir poco perfetti quelli liquidi matt. Per la scelta del colore avete (quasi) carta bianca, ma è comunque meglio non esagerare con toni troppo chiari o troppo scuri e puntare su toni accesi ma classici come il rosso Valentino. Un’alternativa se avete voglia di osare può essere il rosso corallo, così come anche il fucsia.

Se non avete labbra molto carnose già di natura, però, evitate colori troppo accesi: in questo caso prediligete il gloss, che rende più luminoso tutto il viso e ingrandisce le labbra.