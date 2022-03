Gf Vip 6: Adriana Volpe in bianco e Sonia Bruganelli in nero

Bianco e nero sono i colori scelti rispettivamente da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli per gli outfit della 45esima puntata.

Siamo alle battute finale del Grande Fratello Vip 6 che si avvia verso la fase finale. Il 14 marzo si decreterà finalmente il vincitore di questa lunghissima edizione che durerà ben 183 giorni.

A condurre per il terzo anno consecutivo è ancora Alfonso Signorini che quest’anno ha scelto come opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due donne, che lo hanno accompagnato per tutta questa sesta edizione, si sono avvicendate anche a colpi di outfit.

Andiamo allora a scoprire cosa indossavano le due spalle di Signorini nella puntata di ieri sera, ovvero la quarantacinquesima. Adriana Volpe ha optato per un look in bianco con qualche dettaglio in nero, mentre Sonia Bruganelli ha scelto un total look nero e dettagli gioiello.

Adriana Volpe in bianco e Sonia Bruganelli in nero

Per questa 45esima puntata del Gf Vip 6 le due bionde opinioniste ancora una volta si sono mostrate in tutto il loro splendore. E in particolare la Bruganelli ha scelto di brillare con un vestito dai dettagli gioiello.

Femminilità ed eleganza hanno contraddistinto anche ieri sera entrambe le opinioniste. Anche se Adriana Volpe ha optato per un abito bianco mentre la moglie di Paolo Bonolis ha scelto il nero.

Ma andiamo a scoprire quali brand hanno scelto le due opinioniste, sia per gli abiti che per dettagli e accessori super glamour. Ecco tutto quello che sappiamo.

Partiamo da Adriana Volpe, l’ex gieffina ha indossato ieri sera un abito lungo ma tagliato davanti con la gonna corta. Oltre quindi all’asimmetria nella parte inferiore del vestito, anche quella superiore si caratterizzava per avere una spalla più ampia e una più stretta.

Il brand scelto dalla bella Adriana è Avaro Figlio un marchio italiano di abiti da cerimonia, tra le collezioni ce n’è anche una da sposa. Ma non solo, figurano anche capi di prêt-à-porter. Insomma ce n’è per tutti i gusti.

A completare decolleté nere e dettagli in nero come bracciali a polsino in pelle. Infine i capelli della Volpe stavolta erano raccolti in un’acconciatura molto elegante, da donna d’altri tempi.

Passiamo ora a Sonia Bruganelli che nel corso di questi mesi ci ha stupito spesso con look piuttosto ricercati e costosi. Ma non solo, ha dato spazio in diverse occasioni anche a stilisti emergenti talentuosi. Ieri sera invece, era super chic con un abito nero poco sotto al ginocchio e un dettaglio gioiello sul collo. Infine molto seducente l’apertura sul seno.

L’abito indossato da Sonia Bruganelli è di Prada un brand italiano che ha bisogno di poche presentazioni. Mentre come calzature, anche stavolta, la moglie di Bonolis ha scelto il marchio Casadei. In particolare ha optato per un classico decolleté nero. Al polso invece abbiamo notato un braccialetto nero di Cruciani.

Infine, anche per la Bruganelli capelli raccolti in un’acconciatura e frangetta sbarazzina.

Entrambe le opinioniste anche stavolta hanno fatto centro. Vedremo cosa si inventeranno nelle ultime puntate e su quale tipo di outfit andranno a puntare.