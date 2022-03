Test degli Ostacoli | Cosa ti impedisce di essere felice in questo momento?

Con il test degli ostacoli potrai comprendere cosa ti rende difficile o addirittura impossibile raggiungere i tuoi obiettivi.

Spesso gli ostacoli che impediscono alla nostra vita di progredire sono difficili da individuare. Questo ovviamente rende ancor più difficile riuscire a superarli.

Anche se la nostra razionalità non riesce sempre a comprendere cosa ci impedisce di evolvere dal punto di vista pratico ed emotivo, il nostro inconscio si rende sempre conto di quali sono le nostre necessità emotive.

Se ti senti bloccata, incapace di dare una svolta alla tua vita, forse è perché non riesci a mettere a fuoco gli ostacoli che ti fanno sentire “incastrata” anche se in realtà non lo sei.

Per farlo la scelta più intelligente ed efficace consiste nel mettersi in comunicazione diretta con il nostro inconscio portandolo ad esprimersi attraverso associazioni non esplicite. Questo test serve proprio a questo scopo.

Test degli Ostacoli

Per scoprire cosa ti blocca in questo preciso momento della tua vita dovrai semplicemente osservare il dipinto per qualche istante. Lo scopo sarà quello di individuare tutti i dettagli che lo compongono e scegliere il dettaglio che ti colpisce di più. Non cercare di capire perché la tua attenzione è stata attratta da un elemento e non da un altro: scegli nella maniera più istintiva possibile.

1 – I pesci rossi

I pesci rossi che galleggiano al di fuori della boccia di vetro sono uno degli elementi “fuori posto” di questo dipinto surrealista.

Si trovano all’esterno del loro ambiente (l’acqua nella boccia di vetro) e sembrano nuotare in giro senza controllo.

I pesci rappresentano i pensieri che si generano nella tua mente e che spesso vanno fuori controllo. Questo tipo di pensieri può essere spesso invalidante. Essi assorbono le energie della mente e generano un grosso carico mentale, che ci impedisce di concentrarci su pensieri razionali e azioni concrete.

Se hai scelto questo dettaglio del quadro significa che a bloccarti sono i pensieri irrazionali e probabilmente le preoccupazioni sul presente o sul futuro che attanagliano la tua mente in ogni momento. Cerca di pensare meno, concentrandoti sul qui e ora.

2 – La boccia di vetro

La boccia di vetro all’interno della quale nuotano i pesci viene utilizzata molto spesso come metafora per indicare uno spazio limitato di pensiero, azione o di esistenza.

I pesci rossi che vivono in una boccia sono in grado di nuotare al suo interno anche per anni, conducendo un’esistenza che per un essere umano sarebbe assolutamente priva di scopo.

Se hai notato questo elemento all’interno del quadro significa che ti senti soffocare dagli obblighi sociali che influiscono sulla tua vita. Un lavoro che assorbe troppe delle tue energie, una famiglia che non ti sostiene come vorresti, una storia d’amore che non sembra avere futuro potrebbero essere tutti fattori che bloccano la tua vita e la tua felicità.

Cerca di capire cosa puoi fare per allentare almeno di un po’ le “maglie sociali” di questa rete che ti tiene intrappolata.

3 – La finestra

La finestra si trova all’interno della boccia di vetro. Si tratta di un altro dei dettagli “stranianti” che rendono questo quadro un esempio di arte surrealista.

A livello metaforico la finestra rappresenta da sempre l’apertura verso nuovi orizzonti, la capacità di guardare oltre e di superare i limiti.

La finestra presente in questo dipinto però non può davvero svolgere le sue funzioni reali e metaforiche. Essa si connota in tutto e per tutto come un’illusione. La finestra non si apre davvero sull’esterno: anche il paesaggio in realtà è limitato dalla boccia di vetro.

Se è stato questo dettaglio a colpirti più di altri significa che senti che le tue aspirazioni sono attualmente irrealizzabili. Magari da giovane avevi coltivato dei sogni e avevi lavorato per raggiungere degli obiettivi, ma la vita ti ha messo davanti a scelte e compromessi che ti hanno impedito di ottenere quello che volevi.

A bloccarti oggi è il dubbio che sognare non abbia senso e che non valga la pena lavorare a dei progetti e coltivare delle aspirazioni. In realtà i nostri sogni sono il motore della nostra vita emotiva e intellettuale: rinunciando ai sogni stai rinunciando a vivere!

4 – La donna di spalle

La donna all’interno della boccia di vetro dà le spalle all’osservatore. Questo significa che non sappiamo nulla della sua espressione, tuttavia possiamo facilmente immaginare il suo viso come assorto e pensieroso.

Quando vediamo rappresentata una figura umana tendiamo inevitabilmente a identificarci con essa, a prescindere dal suo sesso e dalla sua posizione.

Questo meccanismo ti ha portato a identificarti con la figura di spalle e probabilmente ti senti sola e malinconica come lei.

Probabilmente pensi di aver perso di vista te stessa e di aver trascurato i tuoi talenti e le tue aspirazioni. Hai la sensazione che la tua vita ti stia passando davanti agli occhi: non ti percepisci come la protagonista di una storia ma come una spettatrice senza potere.

Il tuo dovere per riuscire a rincorrere la felicità è prima di tutto riappropriarti della tua vita e tornare a recitare un ruolo attivo nel tuo presente e nel tuo futuro!

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.