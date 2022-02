GF Vip, chi sbaglia paga: il pubblico non perdona e reagisce così

Al GF Vip chi sbaglia, paga! Il pubblico della rete non ci sta ed ha deciso di punire chi secondo lui ha decisamente esagerato.

Il pubblico del GF Vip segue il tutto con attenzione ed anche se alcuni argomenti non vengono trattati durante il corso della due dirette settimanali con Alfonso Signorini, non sfugge di certo ai suoi occhi. Per questo motivo i comportamenti assunti dai vipponi più amati dal pubblico sono ben risaputi e nulla serve a nascondersi dietro ad un dito perché la verità viene sempre a galla. In particolar modo quando, come questa sera, ci sono le nomination e loro è il compito di decidere chi dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia e chi invece potrà restare e proseguire con il proprio percorso.

Questa sera Alfonso Signorini su canale 5 leggerà l’ennesimo verdetto dei telespettatori, ma la curiosità è troppa per poter aspettare. Così abbiamo chiesto agli utenti della rete di rivelarci quali sono le loro preferenze in merito, lanciando un sondaggio sul televoto del GF Vip di questa sera. I risultati non sono di certo mancati e gli utenti della rete non hanno alcuna intenzione di perdonare gli sbagli commessi.

Televoto GF Vip: il pubblico non perdona, scelta inevitabile

Prima di rivelarvi il risultato del nostro sondaggio sul televoto del Grande Fratello Vip, è opportuno fare alcune importanti precisazioni a riguardo. La prima è che questo risultato non ha nulla a che vedere con il televoto ufficiale lanciato da Alfonso Signorini, in quanto è un semplice sondaggio social che ha l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete senza influenzare il loro giudizio in merito ai personaggi in questione. Inoltre, le varie posizioni, sono state stabilite mediante una media dei voti ricevuti, sia in positivo che negativo, ed in fondo a questo articolo trovare tutte le relative percentuali.

All’ultimo posto di questa classifica troviamo Nathaly Caldonazzo, che ha ottenuto il minor numero di preferenze in questo sondaggio. Questo dato non è poi così difficile da interpretare, in quanto la showgirl ha deluso il pubblico pronunciando terribili frasi contro le Principesse Selassiè. Frasi che lei stessa ha ammesso che sarebbero da squalifica ma quando uno dei suoi compagni di viaggio ha provato a mettere l’argomento in mezzo in diretta, ha poi minimizzato senza assumersi le sue responsabilità.

Questo atteggiamento, senza alcun dubbio, non è stato visto di buon occhio, considerando che prima era una delle preferite dei telespettatori. Al secondo posto, invece, troviamo la new entry Antonio Medugno che grazie alla sua bellezza e spontaneità ha fatto subito breccia nel cuore del pubblico ha scelto di premiarlo per la seconda volta. Chi invece si gode il trionfo è Miriana Trevisan che si gode il maggior numero di preferenze da parte dei nostri lettori, che ritengono debba continuare con il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip.

Chissà se anche le opinioniste, che hanno stregato tutti con il loro look, la penseranno nella stessa maniera.