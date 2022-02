Un’altra puntata colma di emozioni quella del GF Vip, che come al solito ci ha riservato molte sorprese. A incantare il pubblico in studio e a casa sono stati ancora una volta i look delle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ecco gli outfit mozzafiato delle opinioniste del GF Vip.

Puntata davvero elettrizzante l’ultima del GF Vip, che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori. Ecco i look meravigliosi delle due opinioniste Bruganelli e Volpe.

In quest’ultima puntata del GF Vip non sono mancati i colpi di scena e le lacrime. L’eliminazione della tanto discussa Katia Ricciarelli ha devastato Soleil Sorge che d’ora in avanti non avrà più accanto la sua unica complice.

“Voglio andare via, come faccio ora a stare qui senza lei?” ha esclamato la Sorge visibilmente sconvolta. Giucas Casella ha cercato di tirarla su di morale, riuscendo all’ultimo a farla desistere dal voler abbandonare la Casa. “Non è questo che Katia avrebbe voluto”, le ha ricordato Casella.

Sonia Bruganelli, invece, si è lasciata andare a una vera e propria sfuriata contro Miriana Trevisan, accusandola di essere subdola, con una voce fastidiosa e in cerca solo di applausi. Come al solito, insomma, Sonia non le ha mandate a dire!

Anche stavolta, a ogni modo, i look (e le lingue taglienti) delle due opinioniste hanno catalizzato l’attenzione degli spettatori.

Gli outfit mozzafiato delle opinioniste del GF Vip

In quest’ultima puntata del GF Vip Sonia Bruganelli ha optato per un vestito nero corto molto anni 60 arricchito da motivi geometrici simili alle trame dentate di un pettine, firmato Alexander McQueen. L’ensemble generale le donava molto e ha messo in risalto la sua naturale eleganza e la sua altera bellezza.

Non potevano mancare le splendide décolleté Casadei di un bianco accecante in tono con i motivi geometrici dell’abito. Per quanto riguarda i capelli, la Bruganelli ha optato per un look sbarazzino e una lunga frangia. Scelta azzeccata che le ha tolto anche qualche anno!

Sempre in tema anni 60 il look scelto dalla splendida Adriana Volpe, che anche stavolta ha optato per un outfit rosa pallido che lasciava scoperte le sue lunghe gambe snelle. Il vestito era inoltre arricchito da una cerniera molto sensuale collocata sapientemente sul décolleté.

Anche Adriana ha scelto di tenere i lunghi capelli sciolti sulle spalle, stavolta non perfettamente lisci ma piacevolmente ondulati.

Che dire, il vintage alla fine vince sempre! Quale dei due look vi è piaciuto di più?