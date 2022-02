Colorate e allegre come caramelle. Scegli la tua borsa preferita di primavera

Colorate, juicy, irresistibili e costose. Le borse della primavera – estate 2022 sono tutte da guardare e, potendo, da comprare. Curiosiamo tra le più allegre, simbolo di rinascita e spensieratezza come la nuova stagione suggerisce.

Proprio come i fiori che sbocciano e le caramelle che finalmente si potranno nuovamente mangiare al cinema, le borse di oggi sono coloratissime, giocose e si fanno notare. Scopriamo i quattro modelli che molto probabilmente avranno un successo enorme nel 2022.

Le borse più positive della primavera. Scegli la più adatta a te

La Hobo Hogan H-Bag viola (disponibile anche nelle versioni rosa cipria e verde smeraldo) è pratica, mini, con fibbia maxi monogramma H e dettagli dorati nella tracolla (sostituibile con il manico rigido). Simpatica e femminile, è ottima soprattutto per look diurni e ricorda una Fruit Joy al mirtillo. Costa 540 euro.

In vendita su MyTheresa a 650 euro, la borsa in similpelle gialla di Stella McCartney fa pensare ad un orsetto gommoso al limone. Il modello è uscito lo scorso anno ma in colori meno accesi (la proposta comprendeva nero – grigio, cuoio – bianco ed azzurro chiaro) ed essendo perfetto per il week-end – e per le mamme che di spazio non ne hanno mai abbastanza – si prevede andrà presto a ruba. Si porta a spalla con tracolla sportiva xxl.

La proposta di Prada consiste nella Re-Edition 2005 in tessuto e pelle celeste. Già andata a ruba in autunno – inverno, le nuove tonalità fresche ed un po’ retrò richiamano alla mente i delfini bianchi e azzurri che si compravano al mercato del paese. La pouch staccabile dalla tracolla è ormai un classico must-have ed il prezzo è di 1250 euro.

La borsa a secchiello di Valextra è “la sintesi tra funzionalità ed estetica”. Il design della tasca è iconico e la realizzazione in pelle di vitello si distingue per qualità. Proprio come un Alpenliebe è perfetta e non stanca mai. Si trova sul sito ufficiale a 1580 euro.

Come abbiamo visto per Le borse a cuore più belle delle nuove collezioni primavera – estate (chedonna.it) anche per le idee di oggi c’è molta scelta. Riguardo al colore, però, meglio optare per un probabile continuativo se si hanno poche borse nel guardaroba. Visti i prezzi, sarebbe un peccato usarle solo una stagione e poi mai più!

Silvia Zanchi