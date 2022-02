Mila Suarez rifatta? Com’era prima dei presunti ritocchini

Mila Suarez, l’ex fidanzata di Alex Belli, si è rifatta? Alcuni insinuano che la sua bellezza non sia del tutto frutto di madre natura.

Mila Suarez è uno dei personaggi più popolari del piccolo schermo degli italiani. La bella modella ha iniziato a farsi strada nel mondo della cronaca rosa per essere stata la compagna dell’ex stella di Centovetrine, Alex Belli (che si è rivelato essere uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini con il suo amore libero che ha coinvolto Delia Duran e Soleil Sorge), per poi prendere parte al Grande Fratello di Barbara d’Urso e di recente si è mormorato che possa tornare a collaborare con lei prendendo parte alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, ma il tutto è ancora da verificare.

La Suarez è senza dubbio una bellissima donna dal fascino esotico, ma secondo alcuni utenti della rete la sua bellezza non è del tutto frutto di madre natura, ma è realmente così o si tratta soltanto di voci prima di fondamento? Mila Suarez si è rifatta oppure no? Per rispondere a questa domanda abbiamo trovato le foto del suo passato e confrontate con quelle del presente: ecco a voi il responso.

Mila Suarez si è rifatta? La foto del prima e dopo il successo

Prima di proseguire con questo articolo, è opportuno fare alcune importanti precisazioni. La prima è che questo articolo non vuole in alcun modo esprimere giudizi in merito ai personaggi in questione, in quanto ognuno è libero di poter fare quello che vuole con il proprio corpo senza andare incontro a giudizi morali. Il tutto è stato redatto per rispondere alla curiosità degli utenti della rete senza un secondo fine. Detto questo, vediamo subito le foto a confronto, provando a fare chiarezza su questo argomento legato al gossip e cronaca rosa.

Confrontando le due foto, che trovate in fondo a questo articolo, è possibile notare che l’ex fidanzata di Alex Belli, tra l’altro lui ha abbandonato la Casa prima del colpo di scena da parte del pubblico, è piuttosto cambiata durante il corso di questi anni. Lei, infatti, non ha mai nascosto di essersi rifatta il seno, anzi. Durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello di Barbara d’Urso ha confidato di essere stata tradita dall’ex stella di Centovetrine proprio mentre lei era in ospedale.

Gli utenti della rete però sospettano che lei abbia modificato anche altre parti del suo corpo e non solo il seno. Anche le labbra, secondo il loro parere, sembrerebbero essere aumentate di volume durante il corso di questi anni e c’è chi sospetta anche che abbia scelto di modificare gli zigomi, ma su questi due possibili ritocchini non sembrerebbe esserci alcuna conferma da parte della diretta interessata.

Mila Suarez rifatta o meno resta ugualmente una bellissima donna.