GF Vip, arriva la conferma prima della diretta: il responso conferma tutto

Al GF Vip è arrivata la conferma che tutti stavano aspettando: prima della diretta il responso conferma ogni cosa. Ecco chi dovrebbe abbandonare la casa più spiata d’Italia secondo il pubblico della rete.

Il GF Vip tra poche ore tornerà sul piccolo schermo degli italiani con l’ultima diretta della settimana in compagnia di Alfonso Signorini e i suoi amati vipponi. Come al solito, come ogni puntata che si rispetti, il padrone di casa comunicherà ai suoi concorrenti l’esito del televoto lanciato qualche giorno fa. Televoto che vede protagonisti alcuni colossi di questa sesta edizione che sta riscontrando ottimi ascolti.

Ovviamente stiamo parlando di Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo, ma chi di loro dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia? La curiosità è troppa per aspettare la diretta di giovedì sera, così abbiamo deciso di lanciare un sondaggio sui nostri profili social chiedendo agli utenti della rete chi dovrebbe terminare il suo percorso e chi invece dovrebbe proseguire nella speranza di poter arrivare dritto alla finale del GF Vip. I risultati non si sono fatti attendere e dai nostri lettori è arrivata l’ennesima conferma sui vipponi più amati della casa più spiata d’Italia.

Sondaggio televoto: chi abbandonerà la casa del GF Vip giovedì prossimo

Prima di rivelare il risultato di questo sondaggio, è bene fare alcuni importanti precisazioni a riguardo. La prima è che questo sondaggio non ha alcuna valenza al fine del televoto ufficiale, in quanto l’unico valido resta soltanto quello lanciato da Alfonso Signorini durante il corso delle dirette su canale 5. La seconda è che non si vuole in alcun modo influenzare il giudizio del pubblico, ma soltanto intrattenerli con il loro programma preferito.

Inoltre, le varie classifiche, sono state stilate attraverso una media di voti ricevuti, sia in negativo che in negativo, ed in fondo a questo articolo potete trovare tutte le relative percentuali. Detto questo proseguiamo e vediamo subito chi dovrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello Vip secondo i nostri lettori.

All’ultimo posto di questa classifica troviamo Katia Ricciarelli. La cantante ha collezionato il minor numero di preferenze e questo potrebbe essersi verificato per ben due fattori. Il primo è che il pubblico non ha ancora digerito le pesanti uscite nei confronti di Lulù Selassiè, considerato che in molti avevano invocato la sua espulsione, ma il tutto potrebbe essere anche perché lei ha lanciato un appello, dopo il terribile sfogo degli scorsi giorni, in cui chiedeva ai suoi fedeli sostenitori di mettere fine alla sua esperienza.

Al secondo posto, invece, troviamo Nathaly Caldonazzo che vive una posizione di mezzo. Chi invece può gioire senza alcun dubbio Davide Silvestri che dopo essere rimasto deluso dalla vittoria di Delia Duran, può finalmente dormire sogni tranquilli perché è tornato nelle grazie del pubblico.