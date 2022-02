I segreti della beauty routine di Giulia Salemi: belle prima del trucco

La beauty routine di Giulia Salemi è il segreto per una pelle perfetta e luminosa anche senza trucco: quali sono i suoi segreti?

Famosa per essere un’influencer vivace e fuori dagli schemi, Giulia Salemi si è sempre mostrata tranquillamente senza trucco sui social. Lo ha fatto anche molto di recente, in un video che svela i suoi segreti di bellezza per una pelle splendida e compatta.

Una pelle perfetta in fotografia comincia da una pelle perfetta senza trucco. Un risultato che non si può ottenere con una beauty routine improvvisata.

La pelle di ogni donna ha infatti delle esigenze specifiche, sia sulla base delle sue caratteristiche principali (secchezza, grana eccetera) sia sulla base dell’età.

La beauty routine deve tenere conto delle caratteristiche e dell’età della pelle: per questo è sempre necessario calibrarla sulle proprie esigenze.

Anche se Giulia è nel fiore dell’età e può ancora vantare una pelle compatta, luminosa ed elastica, ha voluto dimostrare che non è mai troppo presto per prendersi cura della pelle con prodotti super specifici.

Ecco quali sono le caratteristiche dei prodotti che l’influencer sta usando in questo periodo.

Il segreto della beauty routine di Giulia Salemi? Eccolo svelato e a portata di mano

L’elemento fondamentale per il mantenimento dello stato di salute della pelle è una continua ed accurata idratazione. A seconda della stagione dell’anno e anche dell’età della pelle l’idratazione deve assumere forme diverse, più o meno profonde.

Per fare un esempio concreto, durante la stagione fredda è necessario cambiare beauty routine rispetto a quella adottata durante il periodo più caldo dell’anno. Il motivo è che il freddo secca la pelle e la espone a un precoce invecchiamento cellulare.

Di conseguenza la beauty routine per il viso su misura per l’inverno deve comprendere creme che assicurano un’idratazione più intensa e con una certa percentuale di oli. L’olio infatti è in grado di rafforzare il film idrolipidico che protegge la pelle dagli agenti esterni mantenendola allo stesso tempo più elastica e vellutata.

All’inizio della bella stagione invece si potrà optare per creme viso più leggere e meno oleose. La pelle infatti comincia a sudare e quindi in superficie si accumula uno strato di sebo più spesso, al quale sarà bene non aggiungerne altro per evitare la formazione di brufoli e imperfezioni.

Per chi soffre di pelle secca prodotti idratanti migliori sono sicuramente quelli a base di ceramidi: si tratta di componenti in grado di “sigillare” l’idratazione all’interno della pelle, creando una barriera esterna estremamente liscia e compatta.

LEGGI ANCHE -> Pelle secca o disidratata? Quali sono le differenze?

Uno step fondamentale per evitare la formazione di brufoli e brufoletti è una corretta detersione della pelle con agenti detergenti delicati. Uno degli errori più comuni nella detersione della pelle è, infatti, utilizzare detergenti troppo aggressivi e schiumogeni.

Questi prodotti tendono a seccare molto la pelle. Nel caso delle pelli già secche ne compromettono ulteriormente l’idratazione, nel caso di pelle piuttosto grasse spingono l’epidermide a produrre ancora più sebo.

Una pelle secca non sarà mai radiosa come quella che viene così bene in foto. Per assicurare un effetto a prova di selfie, Giulia ha mostrato di utilizzare un olio viso in grado di rendere la pelle compatta, omogenea ed estremamente luminosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

L’olio “miracoloso”, così come tutti gli altri prodotti utilizzati da Giulia Salemi sono a marchio Sunday Riley e sono acquistabili da Sephora.

Non si tratta però di acquistare solo il prodotto giusto: la cura della pelle, e soprattutto della pelle del viso, è principalmente una questione di disciplina e di precisione. Soprattutto chi ha le pelle sensibile, che tende a seccarsi o che si ingrassa facilmente deve sforzarsi di eseguire la propria beauty routine ogni giorno. La pelle diventerà una tela perfetta sulla quale ogni make up darà sempre risultati eccezionali.