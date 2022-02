Piedi gonfi: gli errori da evitare per scegliere la crema migliore

Piedi gonfi e doloranti? Tutti gli errori da non commettere per scegliere la crema più adatta, rigenerante, defaticante o di altro tipo. Piccole astuzie per un acquisto consapevole!

Dobbiamo molte cure e attenzioni ai nostri piedi. Ci sostengono ogni giorno, facendosi carico di tutto il peso del corpo. A fine giornata, capita spesso di averli gonfi e stanchi, perché sono esposti ad un attrito costante.

Con le scarpe giuste possiamo alleggerire il carico sui piedi. Ma, questo, non basta. Dobbiamo anche rigenerarli periodicamente con trattamenti specifici. Tra questi c’è sicuramente la pedicure, un toccasana per eliminare calli e duroni, che si formano soprattutto nei punti in cui la pelle è più esposta all’attrito con il suolo.

Avere i piedi curati, sani e puliti è importante per l’estetica ma, soprattutto, per la salute. Le creme per i piedi sono indispensabili per combattere pelle secca, talloni ruvidi e altri inestetismi. In commercio se ne trovano tante, con formulazioni più o meno vitaminiche. Tra le migliori creme ad azioni defaticante ci sono quelle al mentolo, conosciuto per le sue proprietà rinfrescanti e disinfettanti.

Vediamo insieme quali sono gli errori più comuni da non fare, per scegliere la migliore crema per i piedi. Piccoli consigli per un acquisto più consapevole e azzeccatissimo!

Piedi: errori da evitare per scegliere la crema adatta

Stanca dei piedi gonfi e doloranti a fine giornata? Tranquilla, tutto ciò che devi fare e concederti un momento di puro relax con il trattamento giusto. Te ne proponiamo tre, con ingredienti semplici e naturali. Rispolveriamo la proverbiale saggezza delle nonne!

Primo rimedio: riempi una bacinella di acqua calda con 2-3 manciate di sale grosso marino (anche integrale). Immergi i piedi e lasciali in ammollo per 10-15 minuti. trascorso il tempo utile, asciugali tamponando. Infine applica una crema specifica. Ma non fare l’errore di sceglierne una troppo “pesante”. Opta per un prodotto con formulazione leggera, magari a base di eucalipto o mentolo, per potenziare l’azione energizzante di questo pediluvio.

Trattamento esfoliante a base di bicarbonato: è un altro rimedio della nonna, molto efficace per eliminare pelle secca e callosità, che tendono a formarsi con più facilità d’estate, con i piedi scalzi. In una ciotola mescola 4-5 cucchiai di bicarbonato di sodio con poche gocce di acqua.

Devi ottenere una pasta da strofinare delicatamente sulle zone più critiche per qualche minuto. Infine risciacqua i piedi e applica una crema idratante multivitaminica. Risultato: i tuoi piedi saranno più morbidi e lisci!

Impacco di aceto: da fare prima di una pedicure fai da te. Ecco come devi procedere: applica un batuffolo di cotone imbevuto di aceto su calli e duroni. Al mattino potrai rimuoverli facilmente con la pietra pomice, per poi fare una pedicure.

Come dicevamo poche righe sopra, non bisogna stendere sui piedi una crema qualsiasi. Scegliere un prodotto con formulazione specifica è fondamentale per eliminare o ridurre alcuni inestetismi.

Facciamo un esempio: calli e duroni si formano non solo per l’attrito costante a cui sono esposti i piedi, ma anche per una scarsa idratazione. Per nutrire la cute più in profondità bisogna, quindi, puntare su creme ricche ed emollienti ad azione rigenerante.

I prodotti migliori sono quelli a base di burro di karité, che aiuta a riparare le screpolature. Via libera anche per le creme con estratti di aloe vera, pianta nota fin dall’antichità per le sue proprietà idratanti, riparatrici e cicatrizzanti.

Seguendo questi piccoli consigli avrai dei piedi nuovi; riuscirai a levigare la pelle ispessita e indosserai le scarpe senza alcun fastidio. L’estate è ancora lontana ma inizia già da ora a migliorare l’aspetto dei tuoi piedi, per poter poi sfoggiare con orgoglio dei bellissimi sandali.