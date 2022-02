È stato il marito di Mara Venier, ma che cosa fa oggi? Ecco che fine ha fatto l’ex icona dello spettacolo italiano.

È stato l’ex marito di Mara Venier, nonché una vera e propria icona della commedia all’italiana. Ma che cosa fa oggi?

Stiamo parlando del mitico Jerry Calà, uno degli attori più amati degli anni Ottanta, che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori con le sue commedie divertenti e irriverenti.

Oltre al suo impegno nella realizzazione di commedie, Jerry ha anche interpretato ruoli drammatici in diversi film tra cui Sottozero, Sposi e Diario di un vizio, con cui ha vinto il Premio del Gotha della Critica italiana come miglior attore al Festival internazionale del cinema di Berlino nel 1993.

Ma che cosa fa oggi l’ex marito di Mara Venier?

Ultimamente Jerry Calà è diventato un vero mito di YouTube: il 19 dicembre 2016 è stato pubblicato il videoclip del singolo Ultimo de Il Pagante, che ha visto Calà come protagonista. Il video è diventato virale, raggiungendo 8,1 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il 2 maggio 2020 ha inoltre preso parte a un video del duo comico iPantellas intitolato Come rimorchiare in videochiamata, interpretando la parte dello zio Gino.

Il 20 luglio 2021 ha celebrato i propri 70 anni e i 50 di carriera con un concerto all’Arena di Verona. Lo show è stato un grande successo e ha registrato il tutto esaurito.

Molto attivo anche in ambito musicale, Calà si è esibito con la sua band e un’orchestra di 70 elementi per RTL 102.5, duettando con artisti del calibro di Fausto Leali, Massimo Boldi, Ezio Greggio, J-Ax e Ivana Spagna.

Lo stesso anno ha pubblicato il romanzo La lavadora ed è autore della prefazione del libro di Matteo Renzoni Ho fatto trentuno.

Anche per quest’estate Jerry ha diversi piani: “Riparto da una serata sulla spiaggia a Paestum, bellissimo. Sono molto emozionato, perché non mi esibisco da un anno”, ha detto in un’intervista. “Poi partiremo con un tour estivo. In autunno tornerò invece a girare un film. Non posso dire nulla, ma sarà una cosa molto originale e una sorpresa per il pubblico”.