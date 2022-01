Come sfinare il collo del piede dopo i 40 anni: 4 esercizi top!

Sfinare il collo del piede dopo gli “anta” è più facile con questi 4 esercizi formidabili. Eseguili ogni giorno, con costanza, e noterai risultati incredibili. Dirai addio ai piedi doloranti nelle scarpe!

I piedi reggono il peso di tutto il corpo. Assicurano stabilità al suolo, ammortizzando gli urti. Sono esposti ad un attrito continuo all’interno delle scarpe. Ecco perché in alcuni punti come il tallone la pelle tende ad ispessirsi.

Prendersene cura è fondamentale. Un buon pedicure aiuta a rigenerare la pelle, rimuovendo calli e duroni che, talvolta, possono fare molto male. Tra i migliori trattamenti da fare periodicamente c’è lo scrub, ideale per rimuovere tutte le cellule morte.

Il collo del piede, detto anche dorso, è una parte molto delicata. Comprende tutta la superficie superiore del piede, dal margine più anteriore (davanti) della tibia fino alla base delle dita. Con il passare del tempo il collo del piede cambia; si dilata e, spesso, crea problemi quando si indossano le scarpe.

Dopo i 40 anni capita spesso di avere dei dolori all’altezza del collo del piede. Sono dovuti a disturbi del sistema vascolare venoso e arterioso. Anche prendere peso (soprattutto in gravidanza) può far dilatare il collo del piede. Risultato: le scarpe fanno male pochi minuti dopo averle indossate!

Vediamo insieme quali sono i trucchetti per avere un collo del piede tonico e ben definito dopo gli “anta”.

Sfinare il collo del piede a 40 anni: 5 esercizi per te

Hai superato gli “anta” e rimpiangi il collo del piede affusolato di quando avevi 20 anni? Tranquilla, è normale che sia meno scolpito, ma devi darti da fare per non farlo dilatare troppo. Il collo del piede più sexy è quello da ballerina: averlo ben sviluppato rende la gamba esteticamente più bella.

La ginnastica fai da te può fare miracoli! Ecco 4 esercizi formidabili da fare ogni giorno a casa. Rimarrai soddisfatta dei risultati.

Mezzapunta con sbarra – Se sei a casa e non hai la sbarra, fissa bene le mani al muro o a un mobile. Comincia ad andare in relevé (passo tipico della danza) alternando il piede su cui scendere. Con il piede in relevé deve piegare leggermente la gamba mentre, l’altra, rimane ben stesa. Alternando, devi salire e scendere prima su un piede e poi sull’altro; Sollevamento del tallone – Mantieniti alla sbarra o al muro con le mani. Poi, prima per un piede e poi per l’altro, solleva il tallone da terra. Devi spingere il piede in avanti, facendo leva sulle dita schiacciandole al pavimento. In questo modo, avvertirai una certa tensione al collo del piede; è normale, significa che i muscoli stanno lavorando; Sedersi sulla mezza punta – Inginocchiati a terra e appoggia le mezza punta al pavimento. Da questa posizione cerca di sollevare i talloni, spingendo la mezza punta verso il basso. Devi scaricare tutto il peso del corpo e dei glutei sui talloni, spingendoli in avanti. Questo esercizio è perfetto per definite il collo del piede; Stendere i piedi – Mettiti seduta a terra. Stendi i piedi, uno alla volta, tendendoli in fase di distensione massima per almeno 30 secondi. Devi ripetere l’esercizio otto volte per ciascun piede. Dopodiché esegui l’esercizio contemporaneamente sui piedi.

Se il dolore al collo del piede è forte, ci sono dei piccoli accorgimenti da adottare soprattutto in fase acuta. Cerca di riposare e di mettere del ghiaccio di tanto in tanto.

Se il fastidio che avverti non è causato da una tendinite allora, probabilmente, le scarpe che indossi non sono adatte. Assicurati che non siano piccole e, soprattutto, non stringere troppo i lacci. Fai attenzione soprattutto alle scarpe da running! Possono causare irritazioni sul dorso piede. Quasi sempre il dolore si avverte proprio nel punto in cui la lingua della scarpa tocca la parte superiore del piede.

Facendo ogni giorno gli esercizi sopraelencati, avrai un collo del piede da teenager! Sarà un piacere indossare dei sandali in estate e ti sentirai più bella e sexy. Inizia subito con la ginnastica fai da te e rimarrai soddisfatta dei risultati.