Amici 21, la conquista è vicina: i professori si trattengo, ma il pubblico ha già deciso

Ad Amici 21 i professori non si sono ancora sbilanciati in tal proposito, ma a differenza loro il pubblico sembra avere già le idee chiare.

Manca poco, anzi pochissimo, all’inizio del serale di Amici 21. I professori della scuola più amata d’Italia in questi giorni stanno scegliendo a quali alunni consegnare la maglia d’oro per accedere a questa fase del programma e a chi invece far interrompere il proprio percorso nella scuola.

Tra gli studenti che sono riusciti ad ottenere questo importante riconoscimento, ci sono i cantanti Sissi ed Alex, appartenenti al team di Lorella Cuccarini, chi invece sembra essere ancora un po’ lontano da questo traguardo è il figlio d’arte LDA. Il cantante di recente ha ammesso di avvertire una certa pressione e di non riuscire ad esprimersi al meglio sul palco.

Per questo motivo non è riuscito ancora ad ottenere la maglia, ma lui merita quel poso alla finale?

Lda merita il serale di Amici 21? Il pubblico ha deciso: il giudizio

Per rispondere a questo quesito abbiamo scelto di lanciare un sondaggio sui nostri canali social, chiedendo agli utenti della rete se vogliono LDA al serale di Amici 21 oppure no. I risultati non si sono fatti attendere, ma prima di rivelarvi qual è stato il responso dei lettori è bene fare alcune importanti precisazioni a riguardo.

La prima è che questo sondaggio è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il giudizio. Inoltre, il risultato è stato stabilito attraverso una media di voti ricevuti, sia in positivo che negativo, ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali.

Chiariti questi piccoli ma fondamentali punti, scopriamo subito se secondo i nostri lettori il figlio di Gigi D’Alessio ha tutte le carte in regola per poter accedere alla fase serale di Amici di Maria De Filippi.

Gli utenti della rete hanno avuto prevalentemente affinché il giovane artista, che ha già conquistato il disco d’oro attraverso il suo inedito Quello che fa male, possa far parte del cast del serale del noto talent show di canale 5. La percentuale di voti a favore è piuttosto schiacciante, segno che il duro lavoro svolto in questi mesi è stato ampiamente apprezzato dal pubblico del piccolo schermo che a differenza di alcuni personaggi non nutre alcun pregiudizio nei suoi confronti.

I professori non si sono ancora decisi, ma il pubblico sì e grida a gran voce di voler Luca D’Alessio ad Amici nella fase serale.