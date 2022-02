Simona Salvemini rifatta? Ecco com’era l’ex fidanzata di Filippo Bisciglia

Simona Salvemini si è rifatta dopo il successo ottenuto al Grande Fratello? Ecco com’è cambiata l’ex fidanzata di Filippo Bisciglia.

Simona Salvemini è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello. La Salvemini prese parte al programma durante l’edizione dedicata ai personaggi comuni, ormai completamente scomparsa dal piccolo schermo degli italiani per fare spazio alla versione dedicata ai personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, condotta da Alessia Marcuzzi.

Il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia, in quanto si era legata a Filippo Bisciglia, uno dei conduttori più amati dai telespettatori nonché volto storico di Temptation Island, che all’epoca aveva una relazione con Flora Canto. Da quel periodo sono passati anni e Simona ha scelto di abbandonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua vita di sempre.

I suoi fedeli sostenitori però la ricordano sempre con affetto e l’apprezzano non solo per la sua spiccata personalità ma anche per il suo charme. Qualcuno però sospetta che la sua bellezza non sia del tutto frutto di madre natura, ma che durante il corso di questi anni si sia rivolta all’aiuto del chirurgo per migliorare il suo aspetto, ma è realmente così? Simona Salvemini si è rifatta o si tratta soltanto di chiacchiericcio infondato?

Filippo Bisciglia, ricordate la sua ex Simona Salvemini? Ecco com’è oggi

Prima di proseguire con questo articolo, però, è importante fare alcune dovute precisazioni. La prima è che quanto scritto non vuole in alcun modo esprimere nessun giudizio in merito ai personaggi trattati, ma vuole avere l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e soddisfare la loro curiosità. Ognuno è libero di fare ciò che vuole con il proprio corpo senza andare incontro e sterili polemiche. Specificato ciò, scopriamo insieme se la bellezza di Simona Salvemini del Grande Fratello è del tutto frutto di madre natura oppure no.

Confrontando con alcuni scatti provenienti dal passato, di preciso rifacenti alla sua partecipazione al reality show di successo di canale 5, sembrerebbe che l’ex gieffina sia cambiata e non poco durante il corso di questi anni. Gli utenti della rete, infatti, sospettano che la loro beniamina abbia deciso di aumentare il volume della propria labbra, ma anche la taglia del seno.

Ovviamente queste sono soltanto ipotesi fatte dagli utenti della rete facendo un rapido confronto con le foto del prima e dopo, ma soltanto la diretta interessata può confermare o meno i loro dubbi riguardo ai presunti ritocchini estetici che avrebbe apportato durante il corso di questi anni.

Una cosa è certa però: ritocchini o meno, Simona Salvemini dopo il GF resta ugualmente una bellissima donna che nonostante siano passati anni dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, è riuscita a mantenere vivo l’affetto che i suoi fedeli sostenitori provavano nei suoi confronti. Oggi così come ieri.