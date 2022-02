È stata una delle Miss Italia più belle e amate in assoluto. Recentemente, però ha fatto una scelta che ha provocato la reazione indignata di una parte del pubblico. Ecco la scelta controversa dell’ex Miss Italia.

La scelta criticata dell’ex Miss Italia

Stiamo parlando della splendida Roberta Capua, che ha rivelato dettagli importanti sulla sua vita durante l’ultima puntata di Verissimo. La Capua, tra le altre cose, ha ammesso di aver quasi dovuto rinunciare alla conduzione del PrimaFestival a Sanremo a causa del Covid:

“Purtroppo ho contratto il Covid pochi giorni prima del PrimaFestival. Ho fatto sette giorni di isolamento ma per fortuna sono riuscita ad andare in onda. È stata dura”, ha affermato. “Sai, sei in una stanza d’albergo, lontana dalla famiglia, lontana da tutti col patema di non riuscire a fare una cosa bella. Il Festival di Sanremo è sempre qualcosa di bello. Però dai, alla fine ce l’ho fatta ed è stato bellissimo”.

Roberta ha poi parlato della serenità con cui affronta l’implacabile scorrere del tempo:

“Non sono alla ricerca spasmodica della gioventù, anche perché la mia età è questa. Ho compiuto 53 anni a dicembre. Mi accetto per come sono, ma non al 100%, però cerco di stare in pace con me stessa, di valorizzare le cose che mi piacciono di più di me e di mascherare quei piccoli difetti che ho sempre avuto, ma che con il passare degli anni si sono accentuati.”

“Sono felice e appagata. Adesso sono tornata anche a lavorare dopo tanto tempo, come è giusto che sia visto che Leonardo è più indipendente”, ha detto la conduttrice.

La Capua ha infatti deciso, dopo aver avuto il primo figlio, di lasciare il lavoro per dedicarsi interamente alla famiglia, decisione che il pubblico ha molto criticato ma di cui lei va fiera: “Ho scelto di fermarmi per fare la mamma. È una scelta che ho potuto fare perché sono una donna fortunata.”

E ha aggiunto: “Venivo da una stagione di grande successo televisivo su Canale5 con Buona Domenica. Tante donne non hanno la possibilità di scegliere, devono barcamenarsi tra lavoro e famiglia. Qualcuno mi ha criticato, dicendo che una donna non deve sentirsi realizzata solo con i figli. Credo sia una scelta personale. Non ho rimpianti di nessun tipo”.