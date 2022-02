GF Vip, il regno di Soleil giunge al termine: la gieffina spodestata!

Al GF Vip sembra essere giunto al termine il regno di Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata ormai spodestata!

Il GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento. Questa volta però, come annunciato da Alfonso Signorini, il programma si anticipa al giovedì e non andrà più in onda di venerdi. Questo schema sarà poi ripreso anche da Ilary Blasi per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, che dovrebbe tornare poco dopo la fine della messa in onda dei vipponi più amati d’Italia.

Nella prossima puntata, quando il televoto giungerà al termine, il conduttore eleggerà il secondo finalista di questa sesta edizione del reality show di canale 5 e ben tre sono le concorrenti che potrebbero accedere alla finale. Stiamo parlando di Katia Ricciarelli, Lulù Selassié e Soleil Sorge. Quest’ultima, per buona parte del programma, ha regnato indiscussa durante il televoto e sembrerebbe essere la giusta candidata per la finale, il suo regno però potrebbe essere giunto al termine perché da qualche tempo a questa parte le preferenze sembrerebbero essere calate, ma attenzione perché le cose non sono di certo finite qui.

Sondaggio finalisti GF Vip: Soleil Sorge spodestata da Lei!

Non è quindi così scontato che sia Soleil Sorge ad ottenere il secondo posto alla finale, considerando gli ultimi andamenti del televoto, ma per scoprirlo non ci resta che attendere la diretta di giovedi prossimo del Grande Fratello Vip, ma siccome la curiosità è tanta abbiamo scelto di lanciare un sondaggio sui nostri canali social, chiedendo agli utenti del web di esprimere la propria preferenza in merito a chi dovrebbe andare in finale.

I risultati non sono tardati ad arrivare, ma prima di svelarvi la classifica dei nostri lettori è opportuno fare alcune importanti precisazioni a riguardo.

LEGGI ANCHE -> Gf Vip 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, dettagli rossi per San Valentino

La prima è che questo sondaggio non ha alcuna valenza ai fini del programma, in quanto l’unico televoto valido e quello lanciato da Alfonso Signorini in diretta. Il tutto è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il giudizio. Le varie posizioni, tra l’altro, sono state stilate in base ad una media dei voti ricevuti, sia in positivo che in negativo, ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto questo scopriamo subito le preferenze dei nostri lettori.

All’ultimo posto troviamo, con pochissimi voti a suo favore, Katia Ricciarelli. Molto probabilmente ad averla penalizzata sono stati gli scivoloni che l’hanno vista protagonista nelle scorse settimane e per questo motivo i nostri lettori hanno preferito puntare sugli altri vipponi.

Al secondo posto, invece, troviamo Soleil Sorge, che non è riuscita ad ottenere la maggior parte delle preferenze che invece sono andate tutte a Lucrezia Selassiè che dopo un inizio di percorso non proprio brillante è riuscita a farsi conoscere ed apprezzare dal grande pubblico.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, colpito ed affondato: il gieffino smascherato è con le spalle al muro