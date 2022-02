Gf Vip 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, dettagli rossi per San Valentino

Per la puntata di San Valentino al Grande Fratello Vip 6 Adriana Volpe e Sonia Bruganelli scelgono dettagli rossi.

Dettagli rossi in onore della serata di San Valentino sono quelli che hanno indossato le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Per la 41esima puntata le due bionde commentatrici del salotto di Alfonso Signorini non sono di certo passate inosservate.

Entrambe infatti hanno sfoggiato delle mise eleganti e che sapevano valorizzare le loro silhouette. In particolare la Volpe è andata sul bianco mentre la moglie di Bonolis ha optato per un verde scuro.

Andiamo allora a scoprire tutti i dettagli, oltre quelli rossi, degli abiti, delle scarpe e degli accessori indossati dalla due opinioniste di questa edizione del Grande Fratello Vip 6.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: come erano vestite per San Valentino al Gf Vip 6

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno trascorso la serata di San Valentino a commentare le vicende della 41esima puntata del Grande Fratello Vip 6 di certo non poco ricca di colpi di scena. Primo su tutti il rientro a sorpresa nella casa di Alex Belli che per il momento resterà come ospite, e non come concorrente, per due settimane.

Entrambe, per omaggiare la serata degli innamorati, hanno indossato dettagli rossi. Un particolare che infatti non è sfuggito agli occhi dei telespettatori più attenti è che le due opinioniste avevano ai piedi decolleté rosse.

Ma andiamo a scoprire nel dettaglio come erano vestite le due commentatrici, dai brand di abbigliamento, scarpe e gioielli. Vediamo cosa abbiamo scoperto.

Iniziamo da Adriana Volpe che per l’occasione ha indossato un abito lungo con profondo spacco davanti color bianco in lurex tendente all’argento. L’abito particolarmente scollato davanti, a mettere in risalto il seno, è dal brand che la stessa ex gieffina ha utilizzato in molti altri serali.

Stiamo parlando del marchio Fabiana Ferri, un’azienda di abiti da cerimonia 100% Made in Italy. In vita la Volpe lo ha completato con una cintura gioiello argentata. E ora andiamo ai dettagli rossi.

Oltre alle già citate decolleté rosse in vernice, la Volpe indossava un reggiseno in vista sempre di color rosso in pizzo e un foulard annodato sul collo. Capelli sciolti e mossi per la bella Adriana.

Andiamo ora ad analizzare il look di Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis da sempre si è contraddistinta per i suoi look particolari e costosi. Nel corso delle puntate ha comunque puntato molto anche su diversi stilisti emergenti dando loro modo di farsi conoscere.

Per la puntata di San Valentino però la bionda opinionista ha scelto di indossare un abito verde di Bagutta di media lunghezza con maniche a sbuffo. Ai piedi immancabili le Casadei rosse in vernice con tacco a stiletto. I gioielli invece a marchio HD Rarities e Bulgari. Anche stavolta la Bruganelli ha optato per un acconciatura con capelli sciolti e mossi e ad incorniciarle il volto la frangetta sbarazzina.

Non resta che attendere giovedì prossimo per scoprire i nuovi look delle due opinioniste.