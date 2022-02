Gambe gonfie? Ecco le scarpe più trendy che fanno al caso tuo!

Gambe gonfie? Un incubo! Ancora peggio se hai un occasione importante e vuoi indossare il tuo paio di tacchi preferiti! Nessuna paura, ecco la soluzione che fa per te! Le scarpe più trendy del momento, perfette per le gambe gonfie!

Dopo giornate intense lavorative non vediamo l’ora di timbrare il cartellino per concederci una serata di relax con le amiche o una uscita romantica. Creiamo il nostro outfit migliore e poi apriamo la scarpiera alla ricerca del paio di tacchi più alto e più bello che abbiamo. Lo indossiamo ma le nostre gambe affaticate dalla giornata faticosa ci fanno subito intendere di dover accantonare i tacchi per prediligere scarpe comode e basse. Una vera tortura! E se vi dicessi che ho la soluzione per voi? Che esistono scarpe di tendenza, comode, perfette per chi ha le gambe gonfie, mi credereste! Ebbene si! Le scarpe del desiderio esistono veramente, e sono facilmente acquistabili! Di quali scarpe stiamo parlando? Leggiamolo in questa guida di stile targata CheDonna!

Noi amanti del fashion sappiamo quanto vale un outfit perfetto. Ci fa sentire bellissime anche dopo una giornata di lavoro faticosa. Rinasciamo appena indossiamo un paio di décolleté, come una rosa appena sbocciata.

Ma alle volte la fatica della giornata ci impedisce di indossare l’outfit scelto in mente, perché scomodo. E finiamo per scegliere capi comodi, scarpe basse e pantaloni larghi, accantonando l’outfit che avevamo creato nella nostra fantasia.

Quante volte ci è successo? Tantissime!

Ma da adesso basta! Il tempo delle scarpe basse è finito! È arrivata l’ora di scegliere la tendenza del momento, senza dover soffrire!

Gambe gonfie? Le scarpe che fanno per te sono comode, sensuali e di tendenza. Quali sono? Gli stivali cuissardes!

Con tacco o senza, la scelta del 2022 è lo stivale cuissardes!

Svelato il segreto: la scarpa del desiderio è lo stivale cuissardes! Ma com’è fatto?

Lo stivale cuissardes è un particolare tipo di stivale alto fino a sotto il ginocchio che presenta la tomaia intorno al piede aderente con punta finale. La parte invece che contorna la caviglia e gamba è morbida e dritta fino al ginocchio. Può essere basso oppure con tacco, sia quadrato che a spillo.

Perché ci piace tanto questo stivale?

è largo sulla caviglia e gamba, quindi perfetto per quando ci sentiamo le gambe gonfie

si può indossare con jeans aderenti, con abiti e minigonne. È decisamente la scarpa più versatile del momento

è di tendenza, e per questo motivo non possiamo farcela sfuggire.

Un’ultima tip di stile? Se avvertite le vostre gambe particolarmente gonfie e pensate che anche il vostro stivale cuissardes con tacco non possa fare al caso vostro, utilizzate questo trucco della nonna:

riempite una bacinella di acqua fredda e immergete i vostri piedi per una decina di minuti. L’acqua fredda darà una scossa alla vostra circolazione e farà sgonfiare in pochi minuti le vostre gambe gonfie!

