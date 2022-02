By

Chiara Ferragni è una delle influencer più note al mondo e nel corso di una decina d’anni è diventata una vera icona del web e della moda. Ma com’è cambiata Chiara Ferragni nel tempo? Ecco la trasformazione.

Chiara Ferragni è una vera e propria icona del web e da anni non si fa che parlare di lei e della sua celebre famiglia. Ma com’era qualche anno fa quando ancora non era così famosa?

Chiara Ferragni è sempre stata molto orgogliosa della sua carriera da influencer, che l’ha portata in poco tempo a diventare un punto di riferimento per moltissime persone in tutto il mondo, che la seguono assiduamente sui suoi canali social.

Ora la sua vita non potrebbe essere più completa. Oltre al lavoro, infatti, Chiara ha costruito la sua bellissima famiglia insieme al marito Fedez e ogni giorno rende partecipi i suoi followers di tutti i momenti di vita quotidiana vissuta insieme ai due adoratissimi figli Leone e Vittoria.

Ma com’è cambiata Chiara Ferragni nel tempo?

Se si guardano le foto di quando era più giovane, si può notare che la bellezza di Chiara è del tutto naturale.

L’influencer appare infatti molto simile a com’era in passato, l’unica cosa che è cambiata è il colore dei capelli, ora biondo platino.

L’influencer ha recentemente dichiarato di sentirsi ogni giorno felice e fortunata di poter fare un lavoro che la entusiasma e che lei stessa ha creato: “Mi ricordo certi commenti quando andavo alle prime sfilate di moda, per esempio che non sarei durata tre mesi, commenti che sono diventati una motivazione in più”, ha affermato la Ferragni.

“Certi giorni anche diciotto ore in cui si confondono lavoro e vita privata. Ma soprattutto vorrei che pensassero che sono una bella persona”.