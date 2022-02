Il regalo di San Valentino perfetto è quello che la stupirà!

Il regalo di San Valentino perfetto è quello che la fa sorridere e gioire! Ami la tua lei e vuoi stupirla per la notte degli innamorati? Scegli un regalo ad hoc! Ad esempio? Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà i migliori regali di San Valentino!

È sempre più vicina la notte dedicata agli innamorati, quella di San Valentino. L’usanza dice che durante la sera del 14 febbraio le coppie si dedichino del tempo di qualità da trascorrere assieme , in cui rafforzare il proprio sentimento e conoscere meglio l’altra persona. In più, a San Valentino cosa non deve mai mancare è il regalo. Che non deve essere necessariamente un oggetto costosissimo, l’importante è che sia pensato e cucito sulla persona che riceverà il regalo. Ma a volte fatichiamo a trovare il perfetto dono per la nostra lei e finiamo per acquistare dolci e peluche. Banale! Oggi noi di CheDonna vi mostreremo le idee regalo più trendy da fare alla vostra lei per San Valentino! Siete pronti? Iniziamo!

Una delle cose peggiori che può accadere in una coppia è ricevere un regalo non pensato. Vi immaginate di avere di fronte il vostro lover, cena romantica per due, lui vuole stupirvi e vi passa una scatola rossa confezionata. La aprite e trovate dentro una scatola di cioccolatini, un peluche e neanche un bigliettino. Questi tipi di regalo danno la sensazione a chi li riceve che l’altra persona non la conosca più di tanto e che non si ricordi i suoi gusti.

Quindi la cosa migliore è fare regali pensati! Ma se proprio non abbiamo idee? Ecco alcuni dei regali più graditi e trendy del momento da fare alla tua lei, che non ti faranno mai fare una brutta figura!

Regalo di San Valentino? Intimissimi e Chiara Ferragni Collection!

Un gioiello è per sempre, e quale miglior occasione di San Valentino per regalare un gioiello alla tua lover?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo le due tipologie di regalo da fare a San Valentino:

lingerie : uno dei regali sempre graditi a San Valentino riguarda il mondo dell’abbigliamento intimo. Il noto brand Intimissimi ha ad esempio a disposizione molteplici modelli, adatti a diverse fisicità, eleganti e sensuali. Chiara Ferragni sceglie un reggiseno a balconcino nero in pizzo trasparente da € 29,90, abbinato ad uno slip anni ’80 da € 12,90. Giulia Gaudino invece preferisce tessuti più morbidi, quindi per lei un reggiseno a triangolo da € 29,90 con uno slip a brasiliana da € 12,90.

: uno dei regali sempre graditi a San Valentino riguarda il mondo dell’abbigliamento intimo. Il noto brand ha ad esempio a disposizione molteplici modelli, adatti a diverse fisicità, eleganti e sensuali. Chiara Ferragni sceglie un reggiseno a balconcino nero in pizzo trasparente da € 29,90, abbinato ad uno slip anni ’80 da € 12,90. Giulia Gaudino invece preferisce tessuti più morbidi, quindi per lei un reggiseno a triangolo da € 29,90 con uno slip a brasiliana da € 12,90. gioielli: Chiara Ferragni non è solo una delle influencer più famose, ma anche una designer. La sua linea di gioielli sta facendo impazzire il web, e quindi anche noi. In più questi gioielli sono perfetti da regalare a San Valentino! Collana choker composta da pietre preziose rosa a forma di cuore da € 279,00, oppure l’anello con il cuore rosa a € 49,00. Oppure, per una donna fashion lover perché non optare per un paio di occhiali da sole? Magari sempre di Chiara Ferragni? I nuovi L.A. EYE hanno delle vibes anni ’60, sono trendy e costano € 139,00.

LEGGI ANCHE-> Outfit total black: quando è meglio utilizzare un look nero? Scopriamolo!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna su cosa regalare a San Valentino!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le ultime news in fatto di moda e non solo!