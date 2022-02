Outfit total black: quando è meglio utilizzare un look nero? Scopriamolo!

Un outfit total black è sempre una buona scelta! Elegante, composto e chic. Ma in alcune occasioni è meglio evitarlo. Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti svelerà tutti i segreti per valorizzare la tua figura, con un outfit total black!

Pensiamo alla moda di oggi: siamo abituate a creare look neri per andare a lavoro, per uscire con le amiche e per gli appuntamenti romantici. Quando non sappiamo minimamente cosa indossare puntiamo sul nero, e ci sentiamo subito a nostro agio. Questo colore, anzi, non colore, ci accompagna quotidianamente, nei momenti più importanti e in quelli più sereni. Ma sapevate che fino a 60 anni fa utilizzare il nero nella quotidianità era estremamente di cattivo gusto? Fu Coco Chanel a creare i primi tubini neri, classici, comodi e femminili, da utilizzare ogni giorno. Il suo genio comprese l’importanza di questo colore, e da quel momento il nero diventò simbolo di femminilità e sensualità. Ma al giorno d’oggi abusiamo del nero, utilizzandolo sempre senza mai dare opportunità ai colori di tendenza. Oggi, con questa guida di stile, tutto cambierà, perché stiamo per scoprire come e quando è bene creare outfit total black, e quando invece è meglio evitare!

Cene di gala? Si. Matrimoni e battesimi? Assolutamente no. Uscita in centro con le amiche? Possiamo evitare.

Il nero crea dipendenza. Lo so. Ci fa sentire bene, ci mette a nostro agio e fa sembrare la nostra silhouette più slanciata. Il problema è che però utilizzare sempre il nero non è una buona scelta: i nostri look sembrano sempre uguali. In più in alcune occasioni indossare outfit total black è anche di cattivo gusto.

Scopriamo come utilizzare al meglio il nero nei nostri outfit e quando è meglio dire di no!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come utilizzare nei nostri outfit il nero:

cerimonie : in alcune occasioni il nero è off-limits. Ad esempio utilizzare durante matrimoni e battesimi gli outfit total black sono di cattivo gusto. Utilizzate solo un capo nero, e poi create outfit più sbarazzini. E ricordate che l’abbinamento bianco e nero è sempre un buon sostituto che non vi tradirà mai.

: in alcune occasioni il nero è off-limits. Ad esempio utilizzare durante matrimoni e battesimi gli outfit total black sono di cattivo gusto. Utilizzate solo un capo nero, e poi create outfit più sbarazzini. E ricordate che l’abbinamento bianco e nero è sempre un buon sostituto che non vi tradirà mai. lavoro : trascorriamo la maggior parte delle nostre giornate nei luoghi di lavoro, e quindi creare solo outfit neri è un vero peccato. Usa almeno un accessorio colorato, così da dare ai tuoi look una marcia in più.

: trascorriamo la maggior parte delle nostre giornate nei luoghi di lavoro, e quindi creare solo outfit neri è un vero peccato. Usa almeno un accessorio colorato, così da dare ai tuoi look una marcia in più. serate: per la sera il nero è una buona scelta, ma rischia di incupirci. Magari cerchiamo tessuti velati o trasparenti, come il pizzo o lo chiffon. Una blusa nera semitrasparente con un pantalone d’ecopelle e una décolleté è un buon compromesso. Le trasparenze creeranno un gioco di luci e ombre che daranno un tocco in più al nostro look.

