Ennesima batosta per la Regina: un altro membro della famiglia fuori gioco

Il Principe Carlo è di nuovo malato e la Regina dovrà fare di nuovo a meno di lui. Anche il 2022 si annuncia un anno difficile per Elisabetta II.

L’anno 2021 è stato definito il nuovo annus horribilis per Elisabetta II, che già negli anni Novanta aveva definito così il periodo in cui Carlo e Diana divorziarono scandalosamente.

Nel 2021 infatti la Regina Elisabetta ha perso il sostegno e l’amore dell’adorato marito Filippo, ha dovuto ascoltare le accuse di razzismo da parte di Harry e ha visto il suo terzogenito Andrea accusato di violenza sessuale.

Il 2022, con il Giubileo di Platino appena iniziato (il 6 Febbraio la Regina ha festeggiato i 70 anni esatti dalla sua incoronazione), avrebbe dovuto essere l’anno della riscossa per i Royals ma anche di una ritrovata serenità.

Purtroppo le cose non stanno così. La Regina ha dovuto immediatamente far fronte a un’altra emergenza. Dopo i suoi acciacchi sono arrivati gli ennesimi problemi di salute per Carlo.

Il Principe Carlo è di nuovo malato: torna il Coronavirus nella Royal Family

La Pandemia di Coronavirus non ha risparmiato nessuno. Anche i Reali d’Inghilterra, che hanno potuto godere delle massime misure di sicurezza possibili, hanno contratto il Coronavirus.

Il primo fu proprio il Principe Carlo, che a marzo del 2022, quando la Pandemia era appena iniziata e non erano ancora disponibili i vaccini, rimase contagiato. Fortunatamente il Principe si riprese abbastanza velocemente e sua moglie, che dovette osservare un periodo di isolamento, non venne mai infettata dal virus.

Il secondo membro della Royal Family a essere stato contagiato fu il Principe William, pochi mesi dopo suo padre. In merito al suo stato di salute i Royals mantennero l’assoluto riserbo. William semplicemente non comparve più in pubblico per un certo periodo ma venne comunicato che era stato malato solo a seguito della sua guarigione.

Infine, nel periodo di Natale venne comunicato che anche il marito della Principessa Anna era risultato positivo e, per questo motivo, la Regina aveva dovuto annullare il ricevimento prenatalizio di Windsor per evitare l’ulteriore diffusione della malattia.

Com’è stato comunicato dai canali ufficiali anche se il Principe di Galles è positivo le sue condizioni di salute sono stabili e i sintomi sono molto leggeri. Il Principe, come tutti i suoi altri parenti, ha già fatto tre dosi di vaccino, quindi molto probabilmente anche stavolta non dovrà affrontare gravi problemi.

Perché Carlo ha “scelto” proprio il momento sbagliato per rimettersi a letto? Perché proprio in questi giorni il Principe William ha organizzato il suo primo viaggio internazionale dopo 3 anni. William si trova attualmente a Dubai, dov’è in corso un’importante esposizione internazionale.

Il primogenito di Carlo quindi non potrà sostituire suo padre nei suoi impegni di rappresentanza e di certo non potrà essere la Regina a farsi carico degli eventi affidati a Carlo.

Elisabetta infatti è stata costretta a rallentare moltissimo i suoi ritmi di lavoro. La Regina ormai è anziana e ha cominciato a mostrare palesemente degli acciacchi legati all’età: ormai non la si vede più senza bastone!

LEGGI ANCHE -> La salute della Regina Elisabetta è compromessa? La verità sale a galla

Essendo una donna al passo con i tempi Elisabetta II sta continuando a regnare via Zoom, utilizzando moltissimo i mezzi digitali per entrare in comunicazione con tutto il mondo mentre rimane al sicuro nel suo studio personale. Questo però non significa che possa fare a meno dell’erede al trono per molto tempo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Forza Carlo, il dovere chiama!

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it! Rimani informata!