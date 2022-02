Errori da evitare per una cottura delle patate a puntino

Anche se può sembrare facile ci sono diversi errori da evitare per ottenere una cottura delle patate a puntino: scopriamoli.

Fritte, lesse, in insalata, per uno sformato, arrosto e così via. I modi di preparare le patate sono davvero tanti. Non solo, le patate sono dei tuberi commestibili estremamente versatili con cui si possono preparare moltissimi piatti in cucina.

Anche se cuocere le patate può sembrare semplice e alla portata di tutti, dobbiamo sapere che esistono una serie di errori assolutamente da evitare per la buona riuscita di qualsiasi ricetta a base di patate si voglia sperimentare.

In effetti, capita spesso di non soffermarci su alcuni semplici passaggi che possiamo definire banali ma che in realtà vanno a compromettere la cottura delle patate: scopriamo allora quali sono gli errori da evitare.

Ecco gli errori da evitare con la cottura delle patate

Se pensiamo che una patate vale l’altra stiamo commettendo un grosso errore. Le patate non sono infatti tutte uguali e i modi per prepararle sono vari e differenti anche a seconda della loro qualità.

Preparare le patate se a tanti può sembrare un’operazione piuttosto semplice in realtà richiede i suoi accorgimenti. Pensiamo ad esempio a coloro che le lavano in maniera approssimativa, ma anche a chi sbaglia i tempi di cottura. Insomma per cucinare le patate e farle perfette dobbiamo evitare di commettere alcuni banali errori.

1) Pensare che le patate siano tutte uguali. Di varietà di patate ne esistono diverse ed ognuna ha il proprio sapore e la sua consistenza specifica. Tra le varie tipologie troviamo quelle a pasta bianca, farinose e cariche di amido sono perfette per preparare puré, gnocchi o crocchette. Poi ci sono quelle a pasta gialla meno farinose e compatte vanno bene fritte o al forno. Quelle rosse ricche di sostanze nutritive sono ottime in padella, al forno o fritte. Ma anche lesse non se la cavano male. Le patate americane poi sono dolci e dietetiche perfette sia al forno che fritte ma anche in insalata. Troviamo poi le novelle, perfette da cuocere con la buccia. Quelle viola che possiamo utilizzare bollite ma anche per preparare gli gnocchi.

2) Patate vecchie non sempre vanno buttate. A meno che non siano piene di germogli e siano mollicce o marce con le patate un po’ datate si possono preparare ad esempio gli gnocchi. Perfette anche per sformati o puré perché più ricche di amido.

3) Lavarle male. Un inconveniente che può capitare è quello di lavare male le patate. Come ben sappiamo esse provengono dalla terra e quando si acquistano spesso sono molto sporche. Non dimentichiamo dunque di lavarle e anzi quando lo facciamo dobbiamo porre attenzione ed eliminare per bene tutti i residui di terra prima di metterle in acqua.

LEGGI ANCHE -> Per una marmellata d’arance super non commettere questi errori

4) Sbucciarle necessariamente prima di cuocerle. Non sempre è consigliato sbucciare le patate prima di lessarle ad esempio. Facendolo infatti rischiamo di far incamerare troppa acqua alle patate e in alcune ricette questo diventerebbe un clamoroso errore. Pensiamo al purè di patate o ad un gateau di patate. In questo caso le patate dovranno essere quanto più asciutte possibile affinché non sprigionino acqua poi nelle varie preparazioni.

5) Mettere le patate nella pentola solo quando l’acqua bolle. Se non vogliamo che le nostre patate subiscano uno shock termico non dovremo mettere le patate in pentola solo quando l’acqua bolle ma inserirle quando l’acqua è fredda e calcolare per la cottura circa 30-40 minuti dall’ebollizione.

LEGGI ANCHE -> Risotto: ecco gli errori più comuni che tutti commettiamo

6) Buttare l’acqua di cottura. Visto che non si butta via niente anche l’acqua di cottura delle patate può tornare utile in cucina. L’amido che contiene infatti può servire per pulire i pavimenti in quanto riesce ad assorbire grasso e sporco. Qui puoi trovare molti utilizzi dell’acqua di cottura delle patate.