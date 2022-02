Come copiare il look principesco – rock di Elisabetta Franchi e far sognare

Elisabetta Franchi non ha bisogno di presentazioni in quanto sono le sue creazioni, sempre nuove ed iperfemminili, a parlare per lei. Oggi ci occupiamo del look nel post che la stilista ha pubblicato su Instagram per annunciare la sua nuova “veste”.

Il brand che porta il suo nome ha ben 2,7 milioni di follower sul social network più seguito dalle star. Lei, bolognese famosa in tutto il mondo, veste celebrità e donne di ogni età che di comune hanno solo il buon gusto nel vestire. Elisabetta sarà la presidente di giuria nella finale di Miss Italia 2021 che sarà in diretta da Venezia proprio domenica sera 13 febbraio su Helbiz. Scopriamo come copiare il suo outfit, l’abito senza spalline composto da un bustino panna a pois neri e dalla gonna voluminosa che sembra fare omaggio all’artista biellese Michelangelo Pistoletto.

Interpreta la parte della dama alla moda con l’outfit indossato e creato da Elisabetta Franchi

Non si tratta di un abito per tutti i giorni ma per San Valentino, per il compleanno o per una festa danzante è l’ideale. Per portare un bustino bisogna necessariamente avere due cose: un’ottima postura ed un decolleté che riempia le coppe, l’effetto “si vede troppo e nel modo sbagliato” è dietro l’angolo.

L’abito corto in tulle plumetis di velluto con ricca gonna arricciata a doppia balza, fascione alto fittamente drappeggiato è in rosa antico ed è scontato a 175 euro. Realizzato da Elisabetta Franchi per la collezione autunno – inverno 2022, si trova sul sito ufficiale in sei varianti di colore.

Altra opzione meno voluminosa, senza maniche, è firmata Maya Deluxe ed è in vendita su Zalando a 149,99 euro. In tulle con scollo a V, è decorato con piccole paillettes argento e rosa che scendono dalle spalle fino a metà gonna come gocce di pioggia dando luce ad un abito romantico e semplice.

Primaverile e fresco, l’abito di Forever U ha tanti petali in rilievo ricamati su tutto il tessuto, spalline sottili e punto vita definito ed attillato. Ottimo con un paio di sandali basic e con una giacca in pelle aderente, per dare un tocco deciso.

Bisogna sempre ricordare che un vestito è bello quando ci fa sentire bene, solo così avrà un valore per noi ed agli occhi di chi ci guarda. Avere un abito stupendo che però non si adatta alla nostra personalità è un po’ come stare con il ragazzo sbagliato anziché “aspettare” quello giusto. Totalmente inutile.

