Beautiful anticipazioni: mistero su Finn, che fine farà il figlio di Sheila?

Dunque, l’astio che inizialmente doveva essere fra Steffy e Sheila si è rivoluzionato. Infatti a essere diventati pessimi sono stati i rapporti tra Brooke e Steffy. La Forrester ha tentato in tutti i modi di separare la matrigna dal padre per rimetterlo insieme a mamma Taylor approfittando del bacio segreto fra Brooke e Deacon.

In tutto questo, l’unico a non essere stato coinvolto nella vicenda è stato proprio Finn. Renderlo figlio di Sheila era un’occasione per vederne arricchito lo spessore di personaggio e avere il suo rapporto con Steffy libero di esplorare storie che fossero per una volta slegate da quelle di Liam e Hope Spencer.

Il giovane medico, invece, è praticamente sparito tanto che le sue apparizioni, negli ultimi mesi, si sono via via fatte sempre più sporadiche negli episodi in onda negli Stati Uniti. Chissà se le cose cambieranno in futuro…