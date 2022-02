Soleil Stasi al Grande Fratello Vip sceglie la tendenza anni ’60!

Soleil Stasi al Grande Fratello Vip dell’ultima puntata ha fatto parlare di se! D’altronde come sempre! Ma questa volta non per il suo carattere frizzante ed esuberante, per la sua voce tagliente e diretta, ma per il suo look anni ’60!

Il Grande Fratello non è solo un reality show. È di sicuro uno degli spettacoli televisivi che più di tutti racconta la vita tipo di un intero paese. Una testimonianza su schermo a colori del cambiamento della società, delle persone e della vita stessa. Potrete allora dire che tutti i programmi televisivi ricoprono questo ruolo? Si, ma nessuno ha la forza del Grande Fratello, il quale grazie al proprio format “obbliga” i concorrenti a confrontarsi con gli altri partecipanti del reality, con personalità e caratteri diversi, e a volte a confrontarsi anche con se stessi. Che piaccia o no, il Grande Fratello è un racconto di vita, e lo show deve la propria forza in questo concetto. Oltre a raccontare la società contemporanea attraverso i concorrenti, il Grande Fratello è una passerella! Esatto, perché anno dopo anno vediamo i look stravaganti dei concorrenti e possiamo vedere i cambiamenti nel mondo del fashion! Oggi infatti la protagonista di questa guida di stile ha indossato al Grande Fratello una delle ultime tendenze in fatto di moda, e lo ha fatto con la classe che la contraddistingue! Soleil Stasi al Grande Fratello Vip e il suo look anni ’60!

La moda degli ultimi decenni si muove in due direzioni: verso il passato e verso il futuro. Ed è proprio questa dicotomia passato/futuro in cui si ritrovano le tendenze in fatto di fashion del 2022. Trend che uniscono la novità a ciò che fa parte del nostro passato, e per questo motivo non possiamo non studiare ed indossare queste tendenze.

Soleil Stasi al Grande Fratello Vip durante la puntata di lunedì 7 febbraio è stata l’esempio perfetto di questo concetto: la moda che torna a puntare verso il passato mescolandosi con dettagli contemporanei.

Soleil Stasi al Grande Fratello Vip in look anni 60, firmato S#it Wear!

Il make-up ha lasciato a desiderare, ma non il look! Ecco il total outfit di Soleil Stasi!

Soleil Stasi durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha indossato un look composto da un minidress a collo alto e con manica lunga. L’abito era poi abbinato ad uno stivale aderente, alto fino al ginocchio, a punta con tacco a spillo. Il tessuto dell’abito era identico a quello dello stivale: jersey a fantasia optical anni ’60 color rosso e nero. Il total lool è firmato S#it Wear, l’abito ha un costo di € 95,00, lo stivale invece € 295,00.

Perché il look di Solei è piaciuto così tanto? Perché racchiude in se i due concetti fondamentali della moda del 2022:

i temi anni ’60, in cui ritroviamo le fantasie optical, le lunghezze corte degli abiti, le minigonne e i cappotti dritti.

in cui ritroviamo le fantasie optical, le lunghezze corte degli abiti, le minigonne e i cappotti dritti. le novità della moda contemporane: abiti aderenti ed elasticizzati, scarpe dai modelli sensuali e femminili.

