Cosa mangia Victoria Beckham da ben 25 anni: ecco la sua dieta

Da ben 25 anni Victoria Beckham mangia sempre le stesse cose: scopriamo la dieta dell’ex Posh Spice e come fa ad essere così in forma.

Victoria Beckham è una vera e propria icona di stile. Dal suo esordio nelle Spice Girls negli anni ’90 ancora oggi fa la sua parte. Dopo essersi reinventata da cantante a stilista di successo e imprenditrice nel mondo del beauty, la bella Posh Spice vanta ancora una silhouette invidiabile.

La moglie di David Bechkam nonostante si avvicini alla soglia dei 48 anni (li compirà il 17 aprile) è ancora in perfetta forma tanto da suscitare l’invidia alle ventenni. Dopo ben 4 gravidanze, l’ex cantante e modella britannica ha un corpo perfetto. Ma cosa mangia l’ex Spice?

Stando alle parole del marito, secondo quanto ha raccontato di recente al Café’s Table 4, un podcast dedicato a chi ama il cibo e la cucina, Victoria sarebbe molto abitudinaria, infatti da ben 25 anni mangia sempre le stesse cose. Scopriamo quali sono.

Ecco cosa mangia Victoria Beckham da 25 anni

A raccontare i segreti della dieta di Victoria Beckham è stato suo marito, l’ex calciatore David Beckham, ospite del podcast “River Cafe Table 4”, che da più di 30 anni rappresenta la casa di artisti, architetti, designer, attori, collezionisti, scrittori, attivisti e politici. Michael Caine, Glenn Close, JJ Abrams, Steve McQueen, Victoria e David Beckham, e Lily Allen, sono solo alcune delle persone che amano chiamare The River Cafe casa.

E stando a quanto l’ex calciatore ha affermato la Posh Spice avrebbe sgarrato solo una volta, quando era incinta di Harper, la loro ultimogenita, nata nel 2011. Da allora Beckham non ha più visto la moglie mangiare qualcosa di diverso.

Inoltre, non sappiamo se dietro alle scelte alimentari di Victoria ci sia o meno una nutrizionista. Al di là del regime alimentare ferreo, quello che si sa è che l’ex Spice si alleni assiduamente, come vi avevamo anche raccontato qui.

In particolare 6 giorni su 7 per 2 ore insieme alla personal trainer Tracy Anderson, nota nel mondo dei vip. Per farlo si sveglia molto presto al mattino, alle 6 è già in piedi e a digiuno inizia a lavorare con attività cardio e sollevamento pesi, ma anche workout ad alta intensità, mentre il resto della famiglia se la dorme.

Insomma, l’ex Posh Spice fa un bel po’ di sacrifici per mantenere questo corpo eccezionale ma resta il fatto che tanta fatica è di sicuro ben ripagata visti gli ottimi risultati.

Tornando però a cosa mangia Victoria Beckham abbiamo scoperto tramite David, suo marito, che l’ex cantante è molto abitudinaria in fatto di cibo.

Da ben 25 anni infatti la Posh Spice mangia sempre le stesse cose ovvero pesce alla griglia e verdure al vapore. Insomma, da quando la conosce Beckham ha ammesso di averla sempre vista mangiare le stesse cose e molto raramente si è discostata da questi cibi.

A differenza della moglie David che ama condividere il cibo con chi ama, è invece un appassionato tanto di aver imparato anche a fare il risotto quando nel 2009 stava al Milan. Non contento si è pure iscritto ad un corso di cucina italiana proprio per imparare a fare i nostri piatti tipici come il ragù così da far contenti i suoi figli che amano la cucina del Belpaese.