Il colore della primavera 2022 è il verde: ecco gli outfit adatti a te!

Il colore della primavera 2022 è solo uno: il verde! Ecco gli outfit più IN dello street style con protagonista il nuovo colore moda! Ma come riconoscere se questo colore fa al caso tuo? Scopriamolo in questa guida di stile targata CheDonna!

Nonostante siamo ancora nel mese tra i più freddi dell’anno noi amanti del fashion ci proiettiamo al futuro, e iniziamo a studiare quali saranno le tendenza più IN da seguire assolutamente. Una fuori esce dal mondo dello street style in maniera forte e dirompente e riguarda le nuove colorazioni moda. Esatto, perché anche i colori seguono le tendenze e il colore della primavera 2022 sapete qual è? Il verde! Ma quale tonalità di verde? E come abbinarlo? Soprattutto, sta bene su di me? Ecco le domande alle quali proveremo a dare delle risposte, su questa guida di stile targata CheDonna!

Nell’ultimo decennio l’industria del fashion ha visto dei cambiamenti stravolgenti e repentini, dovuti anche all’evoluzione sociale che il mondo ha vissuto e sta vivendo.

I canoni di bellezza sono diversi e variegati, e quindi il settore ha finalmente iniziato a creare moda per tutti. I social media hanno preso il sopravvento nelle nostre vite, impedendoci di vivere senza. Le strade di città trafficate sono le nuove passerelle da colpire con gli outfit più assurdi. Lo smart working è la nuova concezione di lavoro.

Queste sono solo alcune delle novità che abbiamo introdotto nelle nostre vite nell’ultimo decennio, che oramai ci sembrano normali, ma che hanno letteralmente cambiato le nostre vite.

Un’altra novità che renderà le nostre giornate frizzanti e fashion riguarda la scala dei colori! Esatto, perché le tendenze street style in fatto di moda per la primavera 2022 parlano chiaro e dicono solo una parola: verde!

Il verde sarà in assoluto il colore moda della primavera 2022 e dobbiamo necessariamente creare degli outfit! Ma come? E quale tonalità fa al caso nostro? Leggiamolo insieme qui, su CheDonna!

Il verde è il colore della primavera 2022 in fatto di moda! Tu quale tonalità sei? Verde smeraldo o verde bosco?

Le sfumature del verde, colore moda per la primavera 2022, sono infinite, ma solo alcune sono di tendenza!

Come abbiamo già detto il verde sarà tra i colori predominanti per la prossima primavera in fatto di moda, ma come sceglierlo? E come abbinarlo?

verde smeraldo: la tonalità di verde smeraldo è sicuramente la più semplice da usare, perché si sposa bene con il nero, con il blu e il beige. In più è la tonalità che sta bene veramente a tutti gli incarnati!

la tonalità di verde smeraldo è sicuramente la più semplice da usare, perché si sposa bene con il nero, con il blu e il beige. In più è la tonalità che sta bene veramente a tutti gli incarnati! verde acido: l’altra tonalità di verde che sarà di tendenza è quella definita “verde acido” ossia una tonalità che tende verso il giallo. Non è adatta a tutte le carnagioni! Assolutamente no se il tuo incarnato è olivastro, si se hai la carnagione molto scura o molto chiara!

Una volta scelta la tonalità che fa più al caso nostro, dobbiamo creare gli outfit!

cappotto : possiamo iniziare a sperimentare questo colore moda anche negli ultimi giorni di freddo invernale, scegliendo il cappotto verde!

: possiamo iniziare a sperimentare questo colore moda anche negli ultimi giorni di freddo invernale, scegliendo il cappotto verde! accessorio : non ami i look colorati ma vuoi dare una chance al verde? Crea un outfit total black e scegli un accessorio verde. Ad esempio? Una borsa!

: non ami i look colorati ma vuoi dare una chance al verde? Crea un outfit total black e scegli un accessorio verde. Ad esempio? Una borsa! total green: per chi invece ama osare l’outfit monocolore è decisamente la scelta più trendy! Unico consiglio: se volete creare un look monocolore prestate attenzione alle gradazioni di verde. Ogni capo utilizzato deve essere della stessa gradazione di verde!

