Beauty over 50: tutti i segreti per un incarnato sano e luminoso

Beauty over 50: ti sveliamo tutti i segreti per avere un incarnato più liscio e luminoso anche dopo gli “anta”. Piccole strategie per migliorare la skincare routine e sentirti più sicura.

Un viso curato è un biglietto da visita di bellezza e sensualità. Attira inevitabilmente lo sguardo di chi ci sta accanto. Con il passare del tempo, però, cambia. Che piaccia o meno, il viso a 50 anni non è più quello dei 20 anni. Accettare le trasformazioni del corpo è una grande sfida per ognuna di noi.

Piacersi senza timori non significa, però, starsene con le mani in mano. Ogni giorno possiamo fare molto per migliorare il nostro aspetto. Il viso è una delle parti più delicate del corpo e necessita di cure a attenzioni costanti. E anche di coccole extra nei cambi di stagione, quando la pelle è più esposta all’azione dannosa degli agenti esterni.

C’è una skincare giusta da seguire per ogni età e tipo di pelle. Questo è il principio da cui bisogna partire per scegliere i prodotti più adatti. Facciamo un esempio: se hai una pelle mista o grassa, devi optare per delle creme non comedogene con formulazioni leggere e a rapido assorbimento, per non ostruire i pori. Detto ciò, ti sveliamo tutti i segreti per un incarnato più liscio dopo i 50 anni.

Beauty over 50: i segreti per un viso più giovane

Ogni donna ha la sua pelle e il viso che si merita, nel senso che a fare la differenza è la cura quotidiana. Chi dedica più tempo alla skincare, ha molte più possibilità di avere un incarnato sano anche dopo i 50 anni.

Dopo aver superato la fatidica soglia degli “anta”, la pelle del viso perde luminosità. Ciò accade per una serie di fattori legati alla genetica ma anche per alcune cattive abitudini quali il vizio del fumo, uno stile di vita scorretto, un’alimentazione poco equilibrata e così via.

Se vuoi avere una pelle da sogno dopo i 50 anni, ecco alcuni consigli preziosi da seguire alla lettera.

Lavaggio accurato – ovviamente del viso, ma senza seccarlo troppo. La detersione è uno step cruciale, ma devi selezionare con grande attenzione il prodotto più adatto alla tua pelle. Per una pulizia accurata e rispettosa della cute, ti consigliamo di utilizzare un detergente delicato, magari a base di acido ialuronico da aloe vera. Questa pianta è conosciuta per le sue proprietà idratanti e emollienti; Idratazione costante – nutrire la pelle in profondità è fondamentale per conservarla in buono stato. Tutte noi sappiamo che la comparsa delle rughe è causata anche da una mancanza di idratazione. Scegli una crema adatta per pelli mature e applicala, ogni giorno, con costanza. In commercio se ne trovano tante, da giorno e da notte. Le migliori sono quelle con formulazioni multivitaminiche, perché assicurano più nutrimento; Maschera levigante – farne una a settimana aiuta a lisciare la pelle, eliminando tutte le impurità. La maschera contribuisce anche a riattivare il microcircolo e a uniformare la pelle. Insomma, questo prodotto è un alleato prezioso per avere un incarnato dall’aspetto più fresco e giovane.

Quelli appena elencati sono i prodotti must have per una corretta skincare over 50. Ma, come dicevamo prima, è importante anche avere delle corrette abitudini. In primo luogo, è fondamentale alimentarsi in modo sano.

I cibi amici della pelle sono quelli ricchi di antiossidanti. Parliamo soprattutto di frutta, verdura e ortaggi di stagione. Ogni giorno dovresti consumare almeno 5 porzioni di questi alimenti; lo raccomanda il Ministero della Salute.

Ricorda, inoltre, che dormire bene incide sulla qualità della pelle. La mancanza di sonno (che può dipendere anche da squilibri ormonali) ha un impatto negativo sul viso. Dopo una notte in bianco le rughe sono più accentuate, soprattutto nella zona del contorno occhi. Dormire 7-9 ore per notte è il primo trattamento di bellezza da riservare al tuo viso!

Seguendo questi consigli, avrai un incarnato più sano e luminoso anche dopo i 50 anni. Perché la bellezza non ha età, questo è vero, ma abbiamo sempre il dovere di migliorarci!