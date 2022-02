Polpette tonno e formaggio spalmabile, semplicissime

By

Le polpette tonno e formaggio spalmabile sono un secondo facile da preparare e ideale per chi cerca alternative alle classiche ricette

Le polpette tonno e formaggio spalmabile sono il secondo piatto ideale per tutti quelli che vivono sempre di corsa. Una preparazione veloce e semplice, un risultato goloso e particolare che piacerà davvero a tutti.

Potete accompagnare le polpette con della salsa allo yogurt, oppure cuocerle direttamente in una leggera salsa di pomodoro.

Polpette tonno e formaggio spalmabile, in padella o in forno

Se volete un risultato più leggero, potete cuocere le polpette tonno e formaggio spalmabile anche in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti o fino a quando saranno dorate in superficie. Ricordatevi soltanto di girarle a metà cottura.

Ingredienti:

250 g di tonno sott’olio

220 g di formaggio spalmabile

2 uova medie

50 g di parmigiano reggiano

50 g farina 00

100 g di pangrattato

sale

pepe

1 l olio di semi per friggere

Preparazione: polpette tonno

Cominciate con il tonno. Dovrà essere sgocciolato bene e aggiunto all’interno di una ciotola insieme a formaggio spalmabile, alle uova, alla farina 0 e a 40 grammi pangrattato. Aggiungete anche il parmigiano, regolate di sale e pepe in base ai vostri gusti.

A quel punto amalgamate bene tutto utilizzando un cucchiaio di legno in modo da ottenere un composto bello compatto dal quale ricavare le vostre polpette. Prelevate quindi una piccola quantità di impasto e formate delle palline facendolo roteare tra le mani.

Quando avrete ottenuto una consistenza compatta passatele nel resto del pangrattato.

Continuate in questo modo fino a quando avrete pronte tutte le polpette.

Appoggiatele su un piatto e mettete a scaldare l’olio, che dovrà arrivare ad una temperatura di 170°. L’olio non deve essere troppo caldo ma neanche troppo freddo. In un caso otterreste una superficie esterna dorata molto velocemente ma un interno che resterà ancora troppo crudo. Nell’altro caso invece le polpette sarebbero troppo unte.

Quando l’olio avrà raggiunto la giusta temperatura mettere a cuocere poche polpette di tonno e formaggio spalmabile a fino a quando sono ben dorate. Potranno essere servite subito ai vostri ospiti oppure a temperatura ambiente.