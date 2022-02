Gambe toniche e snelle dopo i 40 anni: il segreto è la ginnastica vasale

Vedere l’immagine più grande I consigli di Chedonna.it: Rassodante Corpo in Gel Anti-Età Caratteristiche: ✔ RASSODANTE CORPO – Il Gel Tensore corpo ha un effetto levigante ed illuminate immediato. Questa crema in gel è appositamente studiata per ottenere un immediato effetto lifting nelle zone critiche come gambe, interno coscia, glutei, braccia, seno e décolleté.

Gambe toniche a 40 anni: consigli, rimedi (e un po’ di ginnastica) per dire addio al timore di indossare un abito troppo corto. Non rinunciare a sentirti più bella e attraente dopo gli “anta”!

“Siamo donne, oltre le gambe c’è di più”. Una frase celebre della canzone di Jo Squillo e Sabrina Salerno. Mai parole furono più vere! L’universo femminile è in continua evoluzione e non smette mai di sorprendere. Le donne sono dinamiche, resilienti, un vulcano sempre attivo di idee e creatività!

La bellezza femminile è fatta di mille sfaccettature. Con il tempo cambia ma, il fascino, non è mai in discussione. Il corpo rivela i segni del tempo che passa, è inevitabile. Ma, questo, non significa che dobbiamo starcene con le mani in mano. Possiamo fare molto, ogni giorno, per migliorare il nostro aspetto. Seguire una corretta skincare routine aiuta, senza dubbio, a ritardare il processo di invecchiamento.

Le parti più sensibili sono viso, collo, décolleté, braccia, glutei e gambe. Già dopo i 40 anni la pelle perde tono ed elasticità, come conseguenza di una minore produzione nel corpo di elastina e collagene. Delle belle gambe sono simbolo di femminilità e seduzione. Ecco come averle più toniche e snelle dopo i 40 anni!

Gambe più toniche a 40 anni con la ginnastica vasale

Gambe più toniche e definite dopo i 40 anni: è il desiderio di molte donne. Alcune sono più fortunate e conservano delle belle gambe anche dopo gli “anta”. Altre, invece, devono fare i conti con cellulite e accumuli di grasso localizzato. Parliamo degli odiosi “cuscinetti” messi in risalto dall’impietosa prova costume.

Si possono mettere in campo diverse strategie per migliorare l’aspetto delle gambe. Alcune sono più efficaci di altre. Tra le buone abitudini c’è sicuramente quella di idratare bene la pelle, utilizzando una crema ricca di acido ialuronico, ideale per favorire il rinnovamento cellulare.

Anche mangiare sano, prediligendo un’alimentazione ricca di frutta verdura e ortaggi, contribuisce a conservare una pelle in buona salute. In particolare, le amiche che vogliono perdere peso, dovrebbero farlo in modo graduale, per prevenire la comparsa delle smagliature.

Ricordiamo inoltre che, per avere delle belle gambe, bisogna favorire una buona circolazione sanguigna. Il modo migliore del farlo è evitare di indossare indumenti troppo stretti quali pantaloni e collant. Anche l’automassaggio è un toccasana per stimolare la circolazione sanguigna, favorendo così una migliore ossigenazione dei tessuti. Risultato: la pelle avrà una grana più compatta e un colore più sano.

Ma vogliamo svelare anche un segreto, per avere gambe da sogno dopo i 40 anni: è la ginnastica vasale! Consiste nel generare un’azione di caldo (vasodilatatrice sulla circolazione sanguigna) e una di freddo (vasocostrittrice sulla circolazione linfatica). Questo mix è perfetto per stimolare entrambe le circolazioni, riducendo anche gli inestetismi correlati al loro cattivo funzionamento.

Ma come si può fare della buona ginnastica vasale a casa? La risposta è semplicissima: con il metodo delle docciature alternate, con acqua calda e fredda. Se vuoi provare questo trattamento, ecco come devi procedere:

Insapona una gamba per volta, massaggiando delicatamente le aree più critiche con cuscinetti e cellulite; Sciacqua con acqua fredda, orientando direttamente il getto sulla zona da trattare. Concludi con un secondo getto d’aria calda (ovviamente non esagerare con la temperatura, per non scottarti).

LEGGI ANCHE -> Gambe stanche e pesanti: alimenti da assumere regolarmente

L’alternanza acqua fredda/acqua calda migliora la circolazione periferica, l’elasticità venosa e arteriosa e la tonicità muscolare. Insomma, è un trattamento di bellezza super consigliato per rigenerare la cute agendo dall’interno.

Ovviamente, dopo la ginnastica vasale, è sempre bene approfittare della fase di rilassamento della pelle, per nutrirla in profondità con la crema giusta. Scegli un prodotto a rapido assorbimento e con una formulazione multivitaminica.

LEGGI ANCHE -> Ritenzione idrica e cellulite, sicura di saperle distinguere? Ci sono delle differenze, ecco quali!

Avere gambe sane, lisce e toniche dopo i 40 anni è un risultato facilmente raggiungibile seguendo queste buone pratiche. Non perdere più tempo, fatti furba e prova subito la ginnastica vasale. Rimarrai soddisfatta, fidati!