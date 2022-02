Menù domenica, la polenta protagonista: tante idee in cucina

Piatto povero, ma ricco di opportunità: la polenta non è solo un classico della nostra cucina ma ci aiuta a preparare un menù completo

Da sempre considerato un piatto povero della nostra terra, la polenta è anche uno dei piatti più amati nella stagione invernale.

Quello che prepariamo per domenica è un menu che vedo la polenta come assoluta protagonista, dall’antipasto al dolce passando per un buonissimo dolce

Menu polenta: dall’antipasto al dolce tre piatti strepitosi

Polpette di polenta e pistacchi

Un antipasto veloce da preparare e conquisterà tutti. Un piatto che possiamo usare anche come aperitivo per un’apericena con gli amici che si farà apprezzare per la sua originalità .

Leggero e salutare, cuoceremo in forno le nostre polpette di polenta che saranno super croccanti.

Un piatto pronto con pochissimi ingredienti la polenta e la granella di pistacchio, che uniremo al formaggio stagionato e all’uovo che legherà i nostri ingredienti.

Dopo aver preparato la polenta ci faranno solo due minuti per preparare le nostre polpette di polenta che passeremo nella granella di pistacchio e cuoceremo al forno.

Polenta con ragù di funghi e carne

La polenta con i fungi e la carne è uno dei classici delle nostra cucina, un piatto che possiamo accompagnare anche con dei crostini di pane. La parte fondamentale in questo piatto è proprio il condimento: sarà il ragù di funghi e carne a dare gusto alla nostra polenta. Un ragù che ha come ingredienti i funghi porcini e la carne macinata. Mentre cuocerà la polenta prepareremo il sugo pulendo i funghi e poi facendoli rosolare. Qui tutti i passaggi.

Torta polenta ciocco-cocco: il dolce fit e goloso da provare assolutamente!

Ma con la polenta non prepariamo solo primi secondi e antipasti, strano ma vero possiamo preparare anche dolci come questa torta polenta ciocco-cocco. Una torta che ci sorprenderà per un’armonia di sapori ed ingredienti. Una torta dal sapore unico e delicato.

buon appetito