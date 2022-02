Dopo 3 aborti spontanei, aspetta una bimba: gioia per l’ex Uomini e Donne

Dopo tre aborti spontanei, l’ex Uomini e Donne aspetta una bambina: il dolcissimo annuncio tra le lacrime di gioia in diretta.

Grande gioia per l’ex tronista di Uomini e Donne che, dopo tre aborti spontanei, aspetta una bambina. L’annuncio della gravidanza era già arrivato dai social, ma nel corso della puntata di Verissimo del 5 febbraio, ai microfoni di Verissimo, ha svelato il sesso del nascituro.

Nel salotto di Verissimo, dopo aver raccontato le sofferenze affrontate, ha deciso di condividere non solo la gioia per il prossimo arrivo del secondo figlio, ma ha anche svelato il sesso non nascondendo la grande felicità che sta provando con la sua famiglia.

Ex Uomini e Donne svela il sesso del nascituro a Verissimo

L’ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio, ai microfoni di Verissimo, si è raccontata a cuore aperto parlando dell’ultimo anno vissuto. Sabrina ha spiegato di aver lottato contro il papilloma virus: “Oggi la cosa è risolta, io poi mi sono operata sotto consiglio del ginecologo. Abbiamo operato subito e poi sono arrivati gli esami della biopsia a fine agosto che ci hanno comunicato che è stato rimosso in tempo”.

Oggi, Sabrina è in dolce attesa, ma nell’ultimo hanno, ha dovuto affrontare tre aborti spontanei. “Era luglio dell’anno scorso, rimasi subito incinta e il ginecologo mi disse di stare serena. In vacanza non mi sentivo molto bene, tornata in stanza mi addormentai e quando mi svegliai ero in un mare di sangue. In ospedale mi dissero che avevo perso il bambino”, ha raccontato Sabrina che ha affrontato nuovamente il tutto a novembre e ad aprile.

Oggi, però, è finalmente serena e felice. In attesa di sposare il compagno Carlo Negri, si gode la sua seconda gravidanza. Già mamma di Penelope, nata dal matrimonio finito con Federico Manzolli, oggi aspetta una bambina che si chiamerà Mia.

“Sarà una bambina. Sono felicissima sia femmina, ma non per me, ma per mia figlia Penelope che voleva tanto una sorellina. Dopo quello che abbiamo vissuto, per me e Carlo era indifferente, anzi l’avremmo scoperto anche alla nascita, ma lei non vedeva l’ora, andava alle ecografie con me. Sognava proprio una sorellina, infatti è felicissima”, ha concluso Sabrina che ha svelato che la piccola si chiamerà Mia.