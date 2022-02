Carne alla pizzaiola perfetta: ecco i 5 trucchi da conoscere

Con questi 5 facili trucchi porterete in tavola una carne alla pizzaiola da urlo e che farà richiedere il bis a tutti.

La carne alla pizzaiola è uno dei secondi piatti più buoni da proporre per una classica cena in famiglia. Una pietanza saporita e che fa sempre gola a tutti, da consumare rigorosamente con del pane per raccogliere il sughetto.

Semplice e dal gusto mediterraneo la carne alla pizzaiola è un must dei secondi piatti da Nord fino al Sud Italia. Oltre alla carne serviranno pochi ingredienti, sempre gli stessi ovvero pomodoro, aglio e origano.

Poi si può impreziosire anche con altro: c’è ad esempio chi ama aggiungere delle sottilette filanti sopra, oppure della mozzarella o chi mette dei capperi o delle olive. Anche se la vera pizzaiola è semplice e genuina e si prepara con pochi ingredienti di qualità. Ma quali sono i trucchi per farla al meglio? Scopriamoli.

Ecco i 5 trucchi per una pizzaiola da urlo

La carne alla pizzaiola è una preparazione a base di fettine di carne di vitello e sugo di pomodoro. La sua paternità sembra che sia da attribuire alla Campania, anche se la sua storia è abbastanza incerta.

Quello che è sicuro invece è che la pizzaiola ha avuto una larga diffusione in tutto il Belpaese ed è stata anche oggetto di molte reinterpretazioni. Ma quali sono i trucchi per preparare una carne alla pizzaiola tenera?

Forse è capitato anche a qualcuno di voi di preparare una carne alla pizzaiola dall’aspetto superlativo ma poi di andare ad addentarla e rendervi conto invece che la carne era stoppacciosa e dura.

Ecco che allora vogliamo svelarvi i 5 trucchi per ottenere una carne alla pizzaiola tenera e perfetta che farà richiedere a gran voce il bis a tutti.

1) Scelta della carne. Non dobbiamo prendere fettine a casaccio. Per ottenere un buon risultato dobbiamo scegliere il vitellone, in particolare i tagli come la noce, lo scamone, il girello e comunque sono preferibili quelli non eccessivamente magri. Un po’ di grasso aiuta infatti a rendere la carne tenera.

2) Fette sottili. Oltre a farsi tagliare le fettine sottili dal nostro macellaio di fiducia dobbiamo anche batterle con un batticarne. In questo modo le renderemo tutte perfettamente omogenee così che anche la cottura sarà uguale per tutte le fette.

3) Non togliere il grasso. Per far sì che la carne resti tenera meglio non eliminare tutte le nervature di grasso. Quello che però è consigliato fare è inciderle così che la carne non si arricci ma resti distesa.

4) Riposo a temperatura ambiente. Mai togliere la carne dal frigo e gettarla in padella. Subirebbe uno shock termico che potrebbe renderla più dura. Quello che è bene fare è levarla dal frigorifero e lasciarla a temperatura ambiente per almeno mezz’ora. In questo modo quando andremo a cuocerla diventerà tenerissima.

5) Non cuocerla troppo a lungo. In questo modo rischiamo di fare una carne stoppacciosa e dura. La carne rossa infatti non necessita di una cottura estremamente prolungata specie se la cuociamo nella padella. Saranno sufficienti 10 minuti, poi dipende dell’altezza delle fettine.

Con questi pochi e semplici trucchi porteremo in tavola un piatto gustoso e tenero che piacerà a tutta la famiglia.