Farsi notare tra le luci di mille città è possibile. Copiamo il look di Elisa!

A chi non piace Elisa? Dopo ventuno anni esatti torna al Festival di Sanremo e lo fa in grande, con outfit total white, la voce che incanta ed il primo posto come miglior canzone degli ultimi trent’anni – Luce (Tramonti a nord est) in base ad un sondaggio Instagram. A questo si aggiunge poi il secondo posto nella classifica generale stilata nella terza serata. Vediamo come ispirarci alla cantante friulana.

Per la sala stampa è in testa, per i social ed i quotidiani italiani sta affrontando il suo secondo Festival a testa alta, per i – numerosissimi – fan è magnifica come sempre. Elisa Toffoli questa volta non si è disegnata gli abiti da sola ma veste ancora di bianco e conquista tutti. La stylist che ha curato il suo outfit color avorio chiaro è Susanna Ausoni e l’abito è stato disegnato da Pierpaolo Piccioli per maison Valentino di cui ha la direzione creativa. Scopriamo di più su questo stile angelico.

Come copiare il look basic e romantico di Elisa a Sanremo

Il bianco è purezza, eleganza, semplicità. Proprio come il nero, a teatro si fa notare senza distrarre, attrae il pubblico al punto giusto, così da mettere in risalto solo ed esclusivamente il talento. Sembra sia stata questa la scelta strategica di Elisa che con i suoi look bianchi ed eterei è già riuscita nel difficile obiettivo di restare impressa alle esperte di moda che seguono il festival della canzone italiana un po’ come fosse un matrimonio. In fondo, per quanto ci importi della cerimonia, è l’abito della sposa ad incuriosirci di più.

L’abito lungo in misto viscosa stretch in punto pizzo con lavorazioni traforate e fondi con frange applicate a mano di Twinset è molto femminile ed un po’ retrò. Ottimo da portare scalze o con uno stivaletto flat in camoscio chiaro. Fa parte della nuova collezione primavera – estate e costa 300 euro.

Una scelta più simile è in vendita su Asos e, nonostante rientri tra le opzioni wedding, nulla toglie che si possa comprare per un party esclusivo in bianco o per una serata a due. La lunghezza midi e le spalline sottili fanno un tocco bon ton adatto ad ogni età. Il prezzo è di 199 euro.

Decisamente più adatto alle uscite serali di un certo livello, l’abito lungo ed attillato di Nly by Nelly è una chicca scontata da non lasciarsi sfuggire. Si trova su Zalando a soli 55,99 euro.

Non serve aspettare di essere abbronzate o di sposarsi per vestirsi di bianco, bisogna entrare nel mood e trovare il contesto giusto. Si tratta di un colore coraggioso e consapevole, come dovreste essere voi.

Silvia Zanchi