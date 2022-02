I biscotti non sono friabili? Forse fai uno di questi piccoli errori!

Scopri quali sono gli errori più comuni che si fanno con i biscotti e che rischiano di renderli poco friabili.

I biscotti sono tra le preparazioni più amate di sempre. Allegri, gustosi ed ottimi sia per la colazione che per far parte di un dolce più elaborato, rappresentano anche una buona scelta per uno snack temporaneo o per gustare qualcosa di buono quando se ne ha voglia.

Come sa bene chi li ama più di ogni altra cosa, sebbene in commercio esistano biscotti per tutti i gusti, quelli preparati a casa con le proprie mani rimangono sempre tra i più buoni. Il loro sapore appena sfornati ed il profumo che si sprigiona per tutta la casa ne fanno infatti uno dei piccoli piaceri della vita.

Ogni tanto, però, capita che i biscotti non riescano come si vorrebbe. E tra gli errori più comuni c’è quello di trovarli poco friabili. Un problema che si può facilmente risolvere imparando a capire dove si sbaglia e trovando il giusto modo di reagire. Scopriamo, quindi, quali sono gli errori da non fare mai più durante la preparazione dei biscotti.

I biscotti che prepari sono poco friabili? Forse stai commettendo questi errori

Preparare dei buoni biscotti è il sogno di tutti. E per far si che ciò avvenga è molto importante evitare alcuni errori davvero banali ma che messi insieme rischiano di portare ad un risultato poco soddisfacente.

Per ottenere dei biscotti friabili al punto giusto è quindi importante imparare gli errori che si fanno senza quasi rendersene conto ed evitarli ogni volta. Il risultato premierà il tanto impegno.

Sbagliare l’impasto. Ottenere un impasto che sia troppo umido o, al contrario troppo asciutto, può portare a dei biscotti poco friabili. Nel primo caso il problema sta nella quantità di liquidi che andrebbero sempre calibrati al punto giusto. Il secondo dipende invece dalla loro assenza e porta ad un impasto che è difficile da stendere e che si sbriciola facilmente. Il trucco è ottenere sempre una frolla che sia ben lavorabile, leggermente umida ma mai bagnata e sopratutto mai secca. In questo modo si potrà stendere tutto alla perfezione ed i biscotti risulteranno friabili al punto giusto.

Aggiungere troppo burro. Il burro, si sa, è un ingrediente fondamentale per i biscotti e così come lui lo sono l’olio o eventuali altri sostituiti. A volte però il rischio è di aggiungerne troppo ottenendo così un impasto che risulta appiccicoso. Per evitarlo è sempre bene studiare sempre bene le proporzioni degli ingredienti. E, se ciò nonostante si scopre di avere un impasto poco idoneo, si può aggiungere della farina per cercare di limitare i danni. Nella maggior parte dei casi, ciò dovrebbe bastare ad ottenere un buon risultato.

LEGGI ANCHE -> La pasta sfoglia non riesce mai? Forse fai uno di questi errori

Sostituire male gli ingredienti. A volte può capitare di trovarsi a dover sostituire un ingrediente. Si può, ad esempio, voler togliere il latte o il burro, per rendere i biscotti vegani o si può optare per una farina diversa al fine di rendere gli stessi adatti anche a chi ha problemi con il glutine. Quando si sceglie per una variazione è importante ricordarsi sempre che ogni ingrediente è indispensabile e che pertanto andrà sostituito con un altro. Nel caso del latte vaccino si può optare per quello di soia mentre per il burro si può scegliere di mettere dell’avocado. Ogni ingrediente può essere cambiato. Ciò che conta è capire bene con quale e rispettare le giuste quantità.

Sbagliare la temperatura del forno. La cottura dei biscotti è uno degli aspetti fondamentali per la loro riuscita. Impostare il forno ad un calore troppo basso o troppo elevato può infatti incidere sulla consistenza che avranno una volta cotti. Per non sbagliare è sempre bene attenersi alla ricetta ricordando che, in via generale, la temperatura indicata è solitamente di 180 gradi. Il tutto per un tempo che andrà dai 10 ai 15 minuti e che tende a variare in base allo spessore e alla grandezza dei biscotti e, ovviamente, al tipo di forno.

Toccarli subito una volta sfornati. I biscotti hanno bisogno di un po’ di riposo. Una volta usciti dal forno è quindi molto importante lasciarli raffreddare. Cosa che vale sopratutto per chi ha intenzione di decorarli. Così facendo si eviterà di schiacciarli o di inumidirli con ghiaccia, glassa o cacao. Cosa che potrebbe renderli mollicci e meno friabili di quanto si vorrebbe.

LEGGI ANCHE -> L’impasto della pizza è gommoso? Evita subito questi errori

Apprendere quali sono gli errori più comuni che si presentano durante la preparazione dei biscotti è sicuramente un buon modo per realizzarne di buoni e sopratutto friabili al punto giusto. Il tutto per dei biscotti che si amerà gustare da soli o insieme a del gelato o ad altre golose preparazioni.