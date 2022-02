Le pagelle di Sanremo! I look più IN e OUT della prima serata del Festival!

Le pagelle di Sanremo targate CheDonna sono pronte! Ecco i look che le concorrenti del Festival di Sanremo hanno indossato sul palco del Teatro Ariston. Alcuni outfit sono stati impeccabili, altri da dimenticare! Scopriamoli!

La prima serata della settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo è andata in onda ieri sera, con la conduzione impeccabile, seria e tratti leggera di Amadeus. È stata una serata all’insegna della musica italiana, portata in alto dalle nuove generazioni di artisti, come Rkomi, Blanco e Ana Mena, e da chi invece ha fatto la storia del bel canto italiano, come Gianni Morandi. Oltre alla musica le ultime novità in fatto di politica e attualità hanno fatto da protagonista, grazie a Fiorello e al suo intervento a inizio puntata in cui non ha proprio risparmiato nessuno! Siamo solo alla prima serata ed è impossibile pronosticare un eventuale vincitore, ma una cosa la possiamo fare: parlare di stile. Dopo tutto questa è una guida di stile giusto? E allora puntiamo la lente d’ingrandimento sulle donne che hanno calcato il palco dell’Ariston della prima puntata del Festival e sui loro look! Ecco le pagelle di Sanremo targate CheDonna!

È vero, gli artisti in gara gareggiano per le loro canzoni, non per i loro outfit. Ma come abbiamo detto più volte la moda non è un semplice atto di vestirsi, ma un modo di raccontarsi. Gli abiti indossati dagli artisti in gara, e non solo, sono stati importanti tanto quanto i messaggi delle loro canzoni. Sono stati un veicolo visivo alle loro emozioni, e per questo motivo sono stati fondamentali!

Però, c’è un però! Non tutti gli artisti in gara hanno soddisfatto le aspettative, e qualcuno ha commesso degli errori di stile madornali!

Vediamo insieme tutti i look femminili della prima puntata del Festival di Sanremo e votiamoli!

Le pagelle di Sanremo targate CheDonna: un si pieno a Giusy Ferreri, un no assoluto a Noemi. Ana Mena? Poteva fare di meglio!

Il palco del Festival di Sanremo è uno dei più ambiti d’Italia e per questo motivo i look devono essere impeccabili! Chi ha sbagliato look?

Entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo le pagelle dei look al femminile della prima serata del Festival di Sanremo:

Ornella Muti : l’attrice che ha fatto la storia del cinema italiano è stata elegante e posata come madrina della prima serata del Festival, anche se visibilmente emozionata e a volte impacciata. I suoi look? Da sogno! Ornella Muti ha indossato due abiti eleganti e di classe, entrambi firmati Francesco Scognamiglio . Per il primo abito Ornella ha scelto un tubino aderente lungo fino alle caviglie, color champagne con scollatura a cuore tempestato di pietre luminose. Il secondo abito è stato un tubino aderente nero con scollatura a barca profonda, drappeggio laterale e spacco vertiginoso. Voto? 9 all’eleganza e al portamento di Ornella Muti!

: l’attrice che ha fatto la storia del cinema italiano è stata elegante e posata come madrina della prima serata del Festival, anche se visibilmente emozionata e a volte impacciata. Ornella Muti ha indossato due abiti eleganti e di classe, entrambi firmati . Per il primo abito Ornella ha scelto un tubino aderente lungo fino alle caviglie, color champagne con scollatura a cuore tempestato di pietre luminose. Il secondo abito è stato un tubino aderente nero con scollatura a barca profonda, drappeggio laterale e spacco vertiginoso. Noemi : la cantante dai capelli rossi si è sempre contraddistinta per la sua voce graffiata e diretta, ma anche per il suo stile particolare. Però in questa prima puntata del festival il suo look non ha colpito in molti . Ha indossato uno splendido abito di Alberta Ferretti , color rosa cipria, composto da una scollatura profonda, spalle scoperte e una gonna morbida e lunga. L’abito era stupendo, la scelta dell’abito errata. La pelle candida di Noemi è stata resa pallida dal colore delicato dell’abito, e il tessuto morbido non ha valorizzato in nessun modo la fisicità della cantante. Voto? 8 al vestito, 6- al portamento.

: la cantante dai capelli rossi si è sempre contraddistinta per la sua voce graffiata e diretta, ma anche per il suo stile particolare. Però . Ha indossato uno splendido abito di , color rosa cipria, composto da una scollatura profonda, spalle scoperte e una gonna morbida e lunga. La pelle candida di Noemi è stata resa pallida dal colore delicato dell’abito, e il tessuto morbido non ha valorizzato in nessun modo la fisicità della cantante. La rappresentante di lista : questo gruppo musicale pop è stato la rivelazione della scorsa edizione del Festival, e quest’anno si presentano con una nuova canzone e un nuovo look. Il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha scelto di vestire Moschino by Jeremy Scott . Dario indossava uno smoking, Veronica una giacca elegante con coda, camicia bianca, shorts e tiara da principessa sulla chioma bionda. Il look non proprio elegante, ma irriverente e spiritoso, in tema con la canzone portata al Festival. Voto 8 e mezo!

: questo gruppo musicale pop è stato la rivelazione della scorsa edizione del Festival, e quest’anno si presentano con una nuova canzone e un nuovo look. Il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha scelto di vestire . Dario indossava uno smoking, Veronica una giacca elegante con coda, camicia bianca, shorts e tiara da principessa sulla chioma bionda. Il look non proprio elegante, ma irriverente e spiritoso, in tema con la canzone portata al Festival. Ana Mena : la sua canzone dai toni neomelodici non ha colpito tutti, e neanche il suo outfit. Un abito mini con gonna a palloncino rossa e uno stivale in pelle alto anch’esso rosso, tutto firmato Giorgio Armani. Il total look non era male, ma non era assolutamente adatto alla prima serata del Festival di Sanremo. Un 7 di incoraggiamento per Ana Mena.

: la sua canzone dai toni neomelodici non ha colpito tutti, e neanche il suo outfit. Un abito mini con gonna a palloncino rossa e uno stivale in pelle alto anch’esso rosso, tutto firmato Il total look non era male, ma non era assolutamente adatto alla prima serata del Festival di Sanremo. Giusy Ferreri: qui è l’eleganza e l’esperienza che premia la cantante Giusy Ferreri. Per la prima serata del Festival di Sanremo la cantante che ha avuto le sue origini nel talent X-Factor ha indossato un tubino nero con scollo halter e fianchi tempestati di pietre luminose. Il tutto firmato Philipp Plein. Divina. Voto 9.

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonisti i look al femminile della prima puntata del Festival di Sanremo.

Alla prossima guida di stile, per scoprire le ultime novità in fatto di moda, e non solo!