Prova subito lo stile punk rock firmato per scoprire una nuova parte di te

“Sheena is a punk rocker now” cantavano i Ramones nel lontano 1977, in pieno boom dello stile di cui vi parliamo oggi. Un modo di essere e di mostrarsi che ciclicamente torna con prepotenza nelle vetrine dei negozi più cool e sulle patinate riviste di settore.

Quello che rappresentava il rifiuto dei canoni ufficiali della moda e, più in generale, delle regole imposte dal sistema, ha ispirato a più riprese noti stilisti e catene low cost famosissime.

Si potrebbe pensare ad abiti e accessori riservati alle teenager ma non è così. Le scelte possibili sono o un total look punk o accessori ricercati che siano di rottura con uno stile minimal e bon ton. Scopriamo come essere punk con un tocco contemporaneo.

Outfit punk: come crearne uno e quali capi scegliere senza esagerare

La gonna plissettava di Shein è nera, ha una zip laterale e costa solo 9 euro. Da sola non è propriamente punk ma indossata con una camicia a quadri ed un sempre adatto stivale Dr. Martens vi farà fare un tuffo nel passato.

Realizzato da Red Valentino, l’abito corto in discreto motivo jacquard a fiori tono su tono è nero ed ha una romantica gonna a ruota (375 euro su MyTheresa). La silhouette aderente e svasata presenta coppe con ferretto per un supporto ottimale e, per il nostro desiderato effetto punk, va abbinato ad una giacca in pelle. Da prendere assolutamente in considerazione è il modello in similpelle di Belted faux leather biker di Pull&Bear a soli 29,99 euro.

La camicia trapper oversize in lana di Celine con tasca applicata e bottoni in risalto vede le tonalità del verde incrociarsi in un gioco schematico di quadri anni Novanta. Costa 690 euro sul sito ufficiale del brand ed è perfetta con jeans strappati, gonna nera in pelle opaca e sneakers americane.

Il punk va oltre il nero, il jeans super-skinny con vita regalar di Diesel è rosso fuoco. La tipologia è quella super-skinny mentre “la costruzione e la silhouette di questo jeans in Track Denim sono studiate appositamente per valorizzare la figura” e slanciarla. Il prezzo è di 225 euro.

Più di ogni altra cosa però ciò che vi renderà punk è la vostra mente. Anticonformista, tenace, consapevole e sfrontata, come l’outfit da indossare. Ascoltare i Sex Pistols e i The Clash, nel frattempo, può aiutare.

Silvia Zanchi