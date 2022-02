Anticipazioni Beautiful: scioccante verità per Hope

By

Anticipazioni Beautiful settimanali. Scopriamo più a fondo cosa succede ad Hope, Liam, Steffy e Thomas. Rivelazioni al 29 gennaio 2022

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni settimanali e più nel dettaglio della controversa situazione che vede come protagonisti Hope, Liam e i fratelli Forrester Steffy e Thomas!

Beautiful anticipazioni settimanali: Hope e Liam, al confronto diretto

In queste nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 ci concentreremo sulla controversa questione che ha come protagonisti due membri della famiglia Forrester, Steffy e Thomas e Hope Logan e Liam Spencer.

Secondo le nuove anticipazioni settimanali Liam e Thomas saranno sempre più ai ferri corti.

Infatti le vicende si concentreranno sull’odio reciproco fra i due ex rivali amorosi. Ma non solo: parleremo anche dello svenimento del fratello di Steffy, del tradimento di Liam, del chiarimento fra Hope e il marito, sulla serenità familiare di Ridge e Brooke e sulle condizioni critiche di Thomas.

Le anticipazioni settimanali di Beautiful ci segnalano che Thomas si renderà conto di nutrire del rancore nei confronti di Liam Spencer, colpevole di essere il suo rivale in amore e di aver fatto soffrire sua sorella per poi sposarsi con la sua ex moglie e madre di suo figlio, Hope Logan.

Ridge andrà a trovare il figlio per sincerarsi delle sue condizioni mentali per poi tornare a casa dalla sua amata moglie. Rimasto solo, Thomas si soffermerà a parlare con il manichino senza rendersi conto che Hope lo sta osservando dalla porta. Trovandosi di fronte la figlia di Brooke e la bambola nello stesso momento, il figlio di Ridge Forrester sembrerà finalmente liberarsi delle sue allucinazioni. Hope tenterà di rassicurarlo, promettendogli di aiutarlo a superare i suoi problemi.

Ascoltando le parole di Hope nei suoi confronti Thomas cadrà a terra perdendo i sensi. Spaventata, Hope manderà a chiamare Finn e insieme a lui porteranno Thomas d'urgenza in ospedale.

Nel frattempo dopo aver trascorso una notte d’amore con Steffy, Liam le confiderà di non poter mai perdonare il tradimento di Hope, convinto che quest’ultima si sia lasciata baciare da Thomas.

Dopo di che, il figlio di Bill Spencer si recherà a casa di Thomas per affrontarlo nuovamente, ma giunto lì rimarrà stupito nel trovare la moglie. Furioso e ferito dal presunto tradimento subito, Liam continuerà ad accusare Hope senza lasciarla parlare fino a quando lei non sarà costretta a mostrargli il manichino che la ritrae in maniera inquietante.