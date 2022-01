Uomini e Donne, Luca Salatino sfida Matteo Ranieri: è scontro tra i due

A Uomini e Donne ci sono soltanto due tronisti, Luca Salatino e Matteo Ranieri, ma chi tra loro ha fatto breccia nel cuore del pubblico? Il vincitore è soltanto uno.

Uomini e Donne, durante il corso di questa nuova stagione del Trono Classico, iniziata ormai da un mesetto circa, ha avuto modo di presentare quelli che al momento sono gli unici due protagonisti dello show. Ovviamente ci riferiamo a Matteo Ranieri, noto al pubblico del piccolo schermo per essere stato la scelta di Sophie Codegoni, e Luca Salatino, che non è stato scelto da Roberta Giusti ma da Maria De Filippi in persona.

I due hanno da poco iniziato a farsi strada negli studi Elios di Roma e stanno conoscendo man mano le ragazze che sono venute per corteggiarli e provare a conquistare il loro cuore, nella speranza di poter costruire un rapporto duraturo al di fuori del programma, ma loro sono riusciranno a fare lo stesso con i telespettatori?

Luca Salatino vs Matteo Ranieri: chi è il miglior tronista di Uomini e Donne?

Per rispondere a questa domanda, abbiamo deciso di lanciare un sondaggio sui nostri canali social, chiedendo ai nostri lettori chi tra Matteo e Luca a Uomini e Donne ha fatto maggiormente breccia nel loro cuore. Prima di rivelarvi il risultato, però, ci sono alcune dovute precisazioni da fare a riguardo.

La prima è che questo sondaggio è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare l’opinione che hanno dei personaggi in questione. Inoltre, il responso è stato stilato attraverso una media dei voti ricevuti e in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Chiarito ciò, vediamo subito se gli utenti della rete hanno preferito la romanità di Luca o la timidezza di Matteo.

I nostri lettori hanno dato il maggior numero di preferenze a Matteo Ranieri, che ha vinto contro il suo collega che ha iniziato il suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne da minor tempo rispetto a lei. O almeno per quanto fa riferimento il ruolo da tronista e non di corteggiatore.

Un percorso, il loro, a tratti molto simile ma al tempo stesso diverso. Il primo fu scelto da Sophie Codegoni, ma entrambi dopo qualche tempo hanno compreso di avere stili di vita completamente differenti e non si sono di certo lasciati in buoni rapporti. Il secondo, invece, ha da poco corteggiato Roberta Giusti ma lei ha scelto di iniziare una relazione al di fuori del programma con Samuele.

Luca però non si è abbattuto ed ha subito accettato la richiesta della padrona di casa, proprio durante il giorno della registrazione della scelta, di diventare il nuovo tronista. Che sia stato proprio questo suo repentino cambio di idea ad averlo penalizzato?

Secondo i nostri lettori, Matteo Ranieri è il tronista preferito di Uomini e Donne. O almeno per quanto riguarda questa stagione.