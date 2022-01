Da Miss Italia a Uomini e Donne: ecco com’è e cosa fa oggi

Dopo aver conquistato il secondo posto a Miss Italia, ha provato a cercare l’amore a Uomini e Donne: ecco com’è e cosa fa oggi.

Sul trono di Uomini e Donne, nel corso degli anni, si sono accomodate ragazze bellissime. Alcune era delle ragazze alla prima esperienza in tv ed altre arrivavano da precedenti avventure anche se in un campo diverso. E’ il caso dell’ex tronista di cui vogliamo parlarvi oggi. Dopo aver conquistato il secondo posto a Miss Italia con la sua naturale bellezza siciliana, è approvata nel programma di Maria De Filippi per trovare il grande amore. La sua scelta, però, non è stata molto fortunata avendo avuto una storia che è durata pochissimo, ma di chi stiamo parlando?

L’ex tronista di Uomini e Donne di cui vogliamo parlarvi oggi è Anna Munafo. Siciliana, classe 1986, ha conquistato la popolarità partecipando a Miss Italia dove ha conquistato il secondo posto piazzandosi alle spalle della vincitrice Edelfa chiara Masciotta. Dopo l’esperienza a Miss Italia, Anna Munafò ha deciso di mettersi in gioco partecipando a Uomini e Donne. Il grande amore della sua vita, però, lo ha incontrato nella vita di tutti i giorni.

Anna Munafò, dopo Miss Italia e Uomini e Donne ecco cosa fa oggi

Dopo aver conquistato il cuore di Uomini e Donne come tronista, Anna Munafò si è allontanata dal mondo dello spettacolo dedicandosi all’attività di famiglia. In Sicilia ha così trovato il suo grande amore. Oggi, infatti, Anna è una donna sposata ed è mamma di un bellissimo bambino che ha cambiato totalmente la sua vita.

Bellissima, serena e felice, Anna Munafò continua ad essere seguita dai fan su Instagram dove dedica foto della propria vita. Sono tante anche le immagini del suo bambino a cui dedica le sue giornate. L’ex tronista di Uomini e Donne, proprio su Instagram, dopo la nascita del suo bambino, si era lasciata andare ad uno sfogo.

“Ieri sono uscita dopo tanto tempo… e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa: “Guarda quanto si è ingrassata” li ho sentiti . Sì, ho 28 kg in più, che si vedono e che non nascondo, come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero . Siamo belle a prescindere, anzi bellissime“, aveva scritto lo scorso giugno.

L’ex tronista, dunque, si gode l’amore della propria famiglia condividendo la propria felicità sui social.