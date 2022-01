Ex Uomini e Donne operata al seno: le sue parole sui social

Una delle ex troniste di Uomini e Donne più amate dal pubblico si opera al seno e su Instagram svela la causa dell’intervento.

Operazione al seno per una delle ex troniste di Uomini e Donne più amate delle ultime stagioni. Qualche giorno fa, l’ex protagonista del trono classico aveva condiviso uno scatto in un letto d’ospedale. Oggi, rispondendo alle varie domande dei fan attraverso l’apposita funzione di Instagram, ha svelato la causa dell’operazione.

L’ex tronista che si è sottoposta ad un intervento al seno è Samantha Curcio, protagonista della scorsa stagione del trono classico che aveva conquistato l’affetto del pubblico con la sua bellezza, il suo sorriso e la sua storia. Sempre molto seguita sui social, Samantha ha raccontato ai followers il motivo per cui è stata operata.

L’ex Uomini e Donne operata al seno: “Avevo una malformazione”

Samantha Curcio, dopo aver pubblicato la foto scattata in ospedale, ha voluto rassicurare tutti i fan svelando la causa dell’operazione. “Avevo una malformazione al seno e problemi causati da interventi precedenti nati proprio per sistemare la malformazione“, ha spiegato l’ex tronista. “Questo è stato il quinto e spero ultimo intervento”, ha poi aggiunto.

Lo scorso maggio, Samantha Curcio aveva subito un’altra operazione. In quell’occasione, come ricorda Fanpage, sui social, l’ex tronista aveva scritto: “Comunicazione ufficiale: non sono stata operata al cuore come hanno scritto. Mi sono tolta solo tre cisti in testa e quindi ho tre punti”.

LEGGI ANCHE —> Tina Cipollari rifatta? Ecco i presunti ritocchini della star di Uomini e Donne

Samantha Curcio, dopo l’esperienza sul trono di Uomini e Donne, è ufficialmente single. L’ex tronista aveva concluso la propria esperienza scegliendo il corteggiatore Alessio Cennicola che le aveva risposto sì. Dopo pochi mesi, però, le strade di Samantha e Alessio si sono separate.

LEGGI ANCHE —> “Mi sono sentita umiliata e offesa”: sfogo della star di Uomini e Donne

“Credo che due persone che si amano non possano fare a meno di stare insieme, anche nella tempesta. Non riesco ad essere diversa da quella che sono, né vorrei mai cambiarmi, solo migliorarmi per diventare una donna felice […] Siamo due persone totalmente opposte, con trascorsi e modi di vivere troppo diversi”, aveva scritto sui social.