Per apparire subito preziosa e sofisticata punta su un look con le perle

In un mondo della moda dove sembra sia perennemente in corso una gara a chi stupisce di più tra colori accesi, revival look, trasparenze e/o paillettes, optare per le perle può essere la svolta e farvi “vincere a mani basse”. Scopriamo i capi d’abbigliamento per tutti i giorni decorati da queste perline in chiave romantica.

Quando pensiamo alle perle viene in mente, quasi sempre, il passato. Qualche piccolo e dolce ricordo legato alla nostra infanzia, alla fanciullezza, al regalo ricevuto recentemente dalla persona del cuore o, al filo di perle della nonna. Come unire queste pietre vive o, per meglio dire, le loro imitazioni – bijoux anche al più basic degli outfit è presto detto, basta fare gli acquisti giusti. Vediamo insieme Come spiccare per una femminilità senza tempo.

Scegli le perle per trasmettere classe ed eleganza

La camicetta in morbido tessuto di H&M ha una linea morbida ed arrotondata in basso, il colletto piccolo con applicazioni di perline e bottoni nascosti davanti. È attualmente scontata del 30% a 20,99 euro sul sito ufficiale del brand.

Altro capo passe-partout che grazie alle perle diventa chic è il maglione nero a coste e rombi ricamati di Shein (solo 23 euro). Raggruppate sulle spalle danno un volume che richiama gli anni Ottanta mentre le perline posizionate con un disordine solo apparente sul davanti definiscono come non ci sia bisogno di accessori extra.

Si trova su Amazon il colletto di perle (finte) fatto a mano di Jhd che renderà speciale ogni capo banale che si ha nell’armadio. Il prezzo è di 14,83 euro.

Per una cenetta a due con il vostro lui la scelta potrebbe ricadere sul vestito corto con decorazioni a goccia di perle di Asos Design. Lo scollo a V è ripreso anche sulla schiena, senza maniche, è particolare ma la base color tortora garantisce un ottimo effetto su tutte. Costa 179 euro.

Bisogna aver ben chiaro in testa il passato per essere le più avanti nel presente. Ciò vale per la politica, per la cultura e, ovviamente, anche per la moda.

Silvia Zanchi