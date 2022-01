Vi ricordate Leonardo Fumarola, il ballerino che nel 2001 partecipò come concorrente a Saranno Famosi (il nome del noto programma di Maria de Filippi prima che diventasse Amici)? Ecco cosa fa oggi Leonardo Fumarola.

Cosa fa oggi Leonardo Fumarola

Leonardo Fumarola, l’ex ballerino di Amici, ha recentemente preso parte a una puntata di Avanti un altro e ha raccontato la sua vita dopo la partecipazione al talent show nell’ormai lontano 2001, in cui si è classificato sesto.

Negli studi Mediaset Leonardo ha rivelato che la sua carriera ha decisamente preso il volo dopo la sua esperienza televisiva:

“Mi occupo ancora di spettacolo, solo che mi sono evoluto dalle capriole così denominate”, ha detto il ballerino. ‘Sono passato a spettacoli ad alto rischio. Faccio spettacoli in tutto il mondo per compagnie internazionali di grande successo”.

L’ex concorrente di Amici ha poi aggiunto qualche particolare sul suo provino per il programma, svoltosi a Roma:

“A Roma il provino fu molto particolare. Garrison mi montò una coreografia in pochi minuti e io non avevo la capacità di memorizzarla così nell’immediato. Questo mio limite non mi fece fare bella figura. Il giorno dopo mi chiamarono per dirmi che non ero stato preso. Partimmo per tornare in Puglia e all’altezza di Napoli mi richiamarono per dirmi: “Ci siamo sbagliati, torna”. Tornai e la sera stessa feci la registrazione della sfida, che poi è andata benissimo”.

Non è stata comunque un’impresa facile, chiaramente, quella di realizzare il suo sogno. Il successo è infatti arrivato dopo anni e anni di grandi sacrifici e duro lavoro. Ripagati, si può davvero dire, nel migliore dei modi!