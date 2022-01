La base giusta per i nostri dolci più buoni, la pasta biscotto

Alla base di molte ricette di pasticceria, anche quelle preparate in casa, la pasta biscotto è facile ma ha bisogno di qualche trucco per funzionare

Sicuramente l’avete già mangiata anche voi senza saperlo e magari avete pure provato a prepararla senza grande successo. Stiamo parlando della pasta biscotto, la vera base da cui partire per ricette dolci come girelle, rotoli farciti, gustose girelle, torte ripiene e molto altro.

L’aspetto è simile a quella del Pan di Spagna ma la consistenza è diversa. Per riuscire ad arrotolarla bene senza romperla deve essere bella elastica e questo è l’aspetto fondamentale. Ma per farlo servono alcuni trucchi e qualche consiglio pratico.

Questo è un impasto a base di farina, uova e zucchero. Quindi ogni ingrediente è importante e deve essere curato. Come le uova: non abbiate fretta, perché i tuorli devono essere montati insieme ad una parte di zucchero con le fruste elettriche e gli albumi con il resto dello zucchero più o meno per lo stesso tempo.

Quando li incorporate,il ruolo dell’aria è fondamentale: per questo fate movimenti ampi dal basso verso l’alto. L’aria aiuterà la pasta biscotto a gonfiare in modo regolare e spettacolare durante la cottura, anche perché qui non c’è lievito.

Come evitare che la pasta durante la cottura cresca in modo non uniforme? Semplice, stendete l’impasto sulla leccarda non più spesso di un centimetro. Solo così cuocerà perfettamente e con la stessa consistenza. Per stendere bene il composto sulla carta forno, il trucco è uno solo: ungete i quatto angoli della teglia e così quando appoggerete la carta starà bella ferma

I segreti della pasta biscotto, cottura e taglio

La ricetta della pasta biscotto è semplice, ma la cottura è basilare. Preriscaldate bene il forno statico a 220 ° e poi infornate la pasta biscotto per 8 minuti. Ma poi non dovete sparire, perché se è vero che il lavoro lo farà il forno, dovete controllare.

La pasta biscotto deve essere cotta, non bruciata. Quindi vedete che la superficie appare lievemente dorata dovete essere pronte per sfornare. Altrimenti rischiate che mentre raffredda diventi anche più dure, e allora addio ricetta.

Controllare la cottura non significa ossessivamente aprire e chiudere il forno. Anzi, non dovete mai aprirlo, per non disperdere l’umidità. Sarò solo grazie a quella se non appena sforniamo, l’impasto si compatterà bene.

Dopo avere sfornato la pasta biscotto, arrotolatela in un canovaccio pulito e lasciate raffreddare almeno due ore. Lasciatela nel panno di modo che assorba tutta l’umidità che serve per essere bella elastica ma anche morbida quando la utilizzeremo per la ricetta vera e propria.

L’ultimo trucco è nel taglio. Sarebbe davvero un peccato se dopo la fatica che avete fatto, le fette al taglio cominciano a rompersi. Il trucco è usare un coltello a sega liscia ma anche tirare fuori il rotolo dal frigorifero solo all’ultimo.