Adori un profumo ma su di te “non funziona”? Forse fai questi errori!

Perché non dura? Perché cambia odore nel corso del tempo? Tutti gli errori con il profumo che abbiamo sempre commesso e che è il momento di lasciarci alle spalle!

Secondo Marilyn per andare a dormire bastano due gocce di Chanel, ma quanto profumo occorre indossare per far sentire la fragranza tutto il giorno?

Uno degli errori che commettiamo più spesso è fidarci dell’istinto senza riflettere sul fatto che potrebbe non essere la scelta giusta.

Nella maggior parte dei casi, infatti, se abbiamo intenzione di rimanere fuori casa fino a sera e stiamo indossando il profumo al mattino, mettiamo più profumo del solito. La speranza ovviamente che almeno un po’ della fragranza sia percettibile anche dopo molte ore.

Come sanno perfettamente tutte coloro che ci hanno provato, questa soluzione non è davvero efficace. Ciò che si otterrà è un gran mal di testa che si svilupperà quasi certamente a causa dell’eccesso di stimolazione olfattiva.

Come fare allora per far sì che il nostro profumo duri a lungo?

Tutti gli errori da non commettere quando si indossa il profumo

Scegliere il profumo ideale non è la cosa più semplice del mondo. A volte si impiega molto tempo prima di individuare quelle pochissime fragranze che si adattano perfettamente al nostro umore e al nostro carattere. Una volta individuate, però, è bene non farle volar via!

Scegliere un profumo sulla base della prima impressione

Quando si prova un profumo per la prima volta in assoluto è necessario attendere qualche istante prima di dare il nostro giudizio. Il motivo è che le note di testa (le prime che vengono percepire), quelle di cuore e quelle di fondo (cioè il “retrogusto” del profumo) possono essere molto diverse tra loro.

Per essere certe di familiarizzare con un profumo in maniera corretta è quindi necessario non spruzzarlo sul polso ma su un pezzo di carta da far sventolare davanti al naso per diversi secondi.

Applicare il profumo sui vestiti

Quando si spruzza il profumo di solito si è già vestiti. Per questo motivo uno degli errori comuni è spruzzare il profumo anche sugli abiti o farlo finire sui tessuti.

Tutto quello che va sui vestiti è quasi “profumo sprecato”: gli abiti assorbono il profumo ma non lo “diffondono” a meno che non si infili il naso nel tessuto. Applicare il profumo direttamente sulla pelle lo rende più intenso e più facilmente percettibile dagli altri.

Mettere il profumo nei punti sbagliati

Il motivo per cui si mette il profumo sulla pelle è che la circolazione sanguigna superficiale scalda la pelle, agendo esattamente con lo stesso meccanismo di un diffusore di profumo per ambienti.

Bisogna tener presente però che ci sono dei punti migliori di altri per applicare il profumo e, nello specifico, i punti migliori in assoluto sono quelli dove la pelle è sottile e dove avviene il movimento.

Un esempio perfetto sono i polsi, il collo, l’incavo dei gomiti, il retro delle orecchie, il solco tra i seni.

In “situazioni particolari” non si dovrebbe dimenticare di mettere pochissime gocce di profumo sul basso ventre e nell’incavo delle ginocchia!

Il motivo per cui mettere il profumo in corrispondenza delle articolazioni è semplicissimo: attraverso il semplice movimento aiuteremo la fragranza del profumo a diffondersi.

Mettere il profumo sui polsi e poi sfregare

Anche se è un gesto assolutamente istintivo, quasi tradizionale, dopo aver spruzzato il profumo sui polsi non va vanno mai sfregati gli uni sugli altri. Il motivo è che in questo modo si scalderanno e si finirà per disperdere velocissimamente un po’ del profumo appena applicato!

Mettere il profumo sui capelli

L’odore dei capelli puliti è sicuramente uno dei più inebrianti al mondo. Nonostante questo però bisogna assolutamente resistere alla tentazione di spruzzare il profumo sui capelli perché si tratta di un prodotto ad alta percentuale alcolica e, per questo motivo, è in grado di danneggiare i capelli rendendoli secchi e opachi. Meglio puntare su prodotti profumati formulati appositamente per essere applicati sulla chioma.

Mettere il profumo sulla pelle non perfettamente pulita

Anche se sembra un’ovvietà, il profumo non dovrebbe mai essere applicato sulla pelle sporca o sudata. Anche un sottile velo di sudore o di sebo è in grado di alterare sensibilmente l’odore del profumo.

Il motivo è che il cattivo odore del sudore deriva proprio dalla macerazione del sottile strato di grasso presente sulla pelle. Se non viene rimosso con il sapone, il sebo entrerà a contatto con l’alcool del profumo e il risultato sarà disastroso: l’odore del sudore si spanderà molto velocemente e si percepirà molto più facilmente!

Mettere il profumo sulla pelle secca

Una delle grandi verità poco conosciute sul profumo è che il profumo tende a sparire velocemente dalla pelle secca e a persistere più a lungo su quella grassa.

Per questo motivo, soprattutto se si ha la pelle secca o che tende a seccarsi facilmente, uno degli errori con il profumo che si commettono più spesso è spruzzare il prodotto senza aver stesola crema idratante.

Un piccolo trucco potrebbe consistere anche nel applicare una dose piuttosto importante di crema nei punti in cui si desidera che il profumo si senta di più. In questo modo, finendo sulla pelle pulita ma coperta comunque da uno strato grasso a cui potersi “legare”, il profumo persisterà più a lungo.