L’accessorio primavera/estate MUST-HAVE è la cinta porta cellulare!

L’accessorio primavera/estate 2022 da avere assolutamente è solo uno: la cintura porta cellulare! Basta con i soliti gioielli! I nuovi accessori alla moda sono quelli indispensabili, utili, e stravaganti!

Sappiamo oramai quanto sia fondamentale avere uno smartphone al giorno d’oggi. Possiamo conoscere le ultime informazioni importanti in tempo reale, studiare, lavorare, parlare e confidarci con i nostri cari che vivono dall’altra parte del mondo, e molto altro. Insomma, lo smartphone è diventata una vera e propria estensione del nostro corpo, e come tale non possiamo farne a meno. Quindi la necessità di avere sempre questo oggetto fondamentale a portata di mano ha smosso anche l’industria del fashion, che è riuscita a conciliare “l’utile al dilettevole”! Esatto, perché come fare ad avere lo smartphone a portata di “click” ed essere al contempo al passo con le tendenze? Facile! Con la novità MUST-HAVE in fatto di accessori: la cinta/marsupio porta cellulare! Ma quale scegliere? E come indossarla? Leggiamo tutte le novità su questa guida di stile targata CheDonna!

Da quando la pandemia ha colpito tutta la popolazione mondiale quell’atteggiamento di distanza dal mondo reale e il conseguente avvicinamento a quello virtuale ha smesso di essere una semplice distrazione ma è diventata una necessità vitale.

Il lavoro in smart-working, le lezioni in didattica a distanza, la spesa on-line e le riunioni su Zoom. Tutte cose impossibili senza uno smartphone, un computer ed una buona rete Wi-Fi.

Arrivati a questo punto risulta anche riduttivo pensare che alla fine di questo periodo possiamo ritornare ai tempi passati, in cui passare le giornate davanti al computer in pigiama, oppure mandare mail con il cellulare mentre si passa l’aspirapolvere per casa era inimmaginabile.

Quindi l’industria del fashion ha risposto ad una necessità vitale: quella di avere lo smartphone sempre a portata di mano! E come la moda ha portato a termine ciò? Creando una nuova tipologia di accessori!

La cintura porta cellulare è il nuovo MUST-HAVE in fatto di fashion, e uno degli accessori in commercio veramente utile!

Come si indossa? E quale fa più al caso nostro? Scopriamolo!

L’accessorio primavera/estate più trendy del momento è anche quello più utile: la cintura porta smartphone!

Basta borse e zaini: si alla cintura porta cellulare!

Il protagonista di questa guida di stile è l’upgrade in fatto di accessori. La cintura porta cellulare è il nuovo accessorio trendy della stagione primavera/estate, e dobbiamo assolutamente averla.

Si tratta nello specifico di una cintura che si indossa sul punto vita o a mo’ di marsupio che presenta delle “taschine” di varie misure, utili per inserire il cellulare, le cuffiette wireless e in alcuni casi un carica batterie portatile.

Ne esistono in commercio di varie misure e colori. Bisogna solo scegliere quello che fa più al caso nostro! E come fare? Creando gli outfit!

Essendo un accessorio utile deve essere indossato come ultimo capo , quindi create il vostro outfit e poggiate la cinta sul punto vita a chiudere il total look.

, quindi create il vostro outfit e poggiate la cinta sul punto vita a chiudere il total look. Ad esempio create un outfit indossando una giacca blazer portata chiusa, un jeans a zampa d’elefante e il vostro stivale preferito. Chiudete la giacca con la cinta porta cellulare sul punto vita.

Per outfit più casual potete anche creare un look sportivo, fatto di tuta e cappotto oversize. Allora indossate la cintura del momento come un marsupio “a tracolla”.

Non dimenticate però che questa cintura è nello specifico “un accessorio” quindi potete, anzi dovete, indossare anche la vostra borsa griffata preferita. Ricordate che una delle ultime tendenze in fatto di borse è proprio quella di indossarne 2: una grande dove potete inserire tutto il necessario per il giorno fuori cosa, e una più piccola, rigorosamente per il cellulare.

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sull’accessorio più trendy del momento, la cintura porta smartphone!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le ultime novità dal mondo del fashion!